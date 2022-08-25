أرباح المملكة القابضة ترتفع 3.6%

ارتفع صافي ربح شركة المملكة القابضة بنسبة 3.61٪ في الربع الثاني من عام 2022 إلى نحو 427.15 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 412.25 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2022

قالت المملكة القابضة في بيان لها في “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن الزيادة في صافي أرباح الربع الثاني من عام 2022، على أساس سنوي، ترجع إلى زيادة إيرادات التوزيع، وكذلك الإيرادات. و اخرين. بالإضافة إلى ارتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض الإنفاق الزكوي.

وأضاف أنه “على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل للفنادق وغيرها، وكذلك انخفاض مشاركة الشركة في نتائج الشركات المستثمرة بطريقة حقوق الملكية، وزيادة المصاريف الإدارية والعامة والتسويقية، بالإضافة إلى الزيادة. في مصاريف الأعباء المالية، انخفاض أرباح الاستثمار من خلال الأرباح والخسائر، وكذلك ارتفاع مصروف ضريبة الدخل.