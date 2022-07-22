أرباح تويتر أقل من التوقعات.. الشركة تحمل إيلون ماسك المسؤولية

أعلنت تويتر، اليوم الجمعة، عَنّْ نتائج أعمالها للربع الثاني من عام 2022، والتي جاءت أقل من المتوقع، فِيْ ظل “عدم اليقين” الذي تمر به الشركة.

فِيْ الربع الثاني من هذا العام، خسر سهم تويتر 8 سنتات، بينما كانت التوقعات تشير إلَّى زيادة بنحو 14 سنتًا.

بينما قالت الشركة إن الإيرادات كانت حوالي 1.18 مليار دولار، مقابل توقعات بـ 1.32 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تسييلهم، نحو 237.8 مليونًا، مقابل 238.08 مليونًا متوقعًا.

عزا موقع Twitter نتائجه الضعيفة جزئيًا إلَّى انخفاض عائدات الإعلانات المتعلقة ببيئة الاقتصاد الكلي، و “عدم اليقين” الناتج عَنّْ عرض الاستحواذ المعلق من قبل الملياردير إيلون ماسك.

ويوم الثلاثاء الماضي، بدأت المعركة القانونية بين Twitter و Elon Musk فِيْ الولايات المتحدة بجلسة استماع أولية أمر خلالها قاضٍ بالمحاكَمْة فِيْ أكتوبر وفقًا لآلية معجلة مدتها 5 أيام، بعد أسبوع من رفع المنصة دعوى قضائية ضد الرئيس. “تسلا” و “سبيس إكس”.

طلب موقع تويتر من محكَمْة متخصصة فِيْ قانون الأعمال فِيْ ولاية ديلاوير (شرق الولايات المتحدة) إجبار الملياردير الأمريكي على الوفاء بالتزامه بشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

طلب موقع Twitter إجراء تجربة عاجلة اعتبارًا من سبتمبر، لعدم إطالة فترة عدم اليقين التي شلّت أعمال الشركة جزئيًا.

ناشد المحامي ويليام سافِيْت فِيْ تويتر القاضي ليأخذ فِيْ الاعتبار الضرر الذي قد يلحق بمجموعة تويتر إذا استمرت إجراءات المحكَمْة لفترة طويلة.

يوم الجمعة الماضي، قدم ماسك طلبًا للقضاء الأمريكي بعدم إجراء محاكَمْة قبل العام المقبل، بعد أن طلبت الشبكة الاجتماعية إجراءً عاجلاً.

وقع Elon Musk اتفاقية فِيْ نهاية أبريل لشراء Twitter قبل الإعلان من جانب واحد عَنّْ إلغاء الاتفاقية، متهمًا مجلس إدارة المنصة بعدم تقديم معلومات موثوقة حول عدد الحسابات المزيفة على الشبكة.

ويقول محاموه إن الدعوى القضائية ستتطلب تحليل “جبال من البيانات” لإثبات تأكيد ماسك أن المنصة مليئة بالحسابات المزيفة والروبوتات والبريد العشوائي، والتي يتجاوز الكثير منها نسبة 5٪ التي أشارت إليها الشركة.

سعى الفريق القانوني للملياردير الأمريكي إيلون ماسك فِيْ وقت سابق إلَّى الاعتراض على محاولة تويتر إجراء محاكَمْة سريعة.

يبدو أن Twitter يهدف إلَّى حل هذه المشكلة فِيْ أقرب وقت ممكن، لكن ماسك يأمل فِيْ مزيد من الوقت لعرض قضيته.

يتهم المسك تويتر بـ “تأخير” و “تقديم إجابات مراوغة” على أسئلة حول عدد الحسابات المزيفة النشطة على الموقع.

يشكل هذا الموضوع جوهر إعلان رفضه الاستمرار فِيْ استكَمْال استحواذه على الشركة. وأعرب ماسك عَنّْ استيائه حتى الآن من المعلومات التي قدمها موقع تويتر.

تعهد Elon Musk قانونًا فِيْ نهاية أبريل بشراء Twitter قبل الإعلان من جانب واحد عَنّْ إلغاء الاتفاقية لأن مجلس إدارة المنصة لم يقدم معلومات موثوقة حول عدد الحسابات المزيفة على الشبكة.

رفع Twitter دعوى قضائية ضد Elon Musk فِيْ محكَمْة ديلاوير لإجباره على تنفِيْذ عقد الاستحواذ الموقع فِيْ 14 أبريل.

خسر موقع تويتر 9.5 مليار دولار من قيمته السوقية منذ أن أعلن أغنى رجل فِيْ العالم إيلون ماسك عَنّْ محاولته الاستحواذ عليها فِيْ 14 أبريل، لتصل قيمتها السوقية إلَّى حوالي 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق فِيْ 11 يوليو 2022، وهُو أول يوم تداول بعد إعلان ماسك. إلغائه لعرض الاستحواذ.