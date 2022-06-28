أرباح “رتال” ترتفع 62% إلَّى 63.4 مليون ريال فِيْ الربع الأول

وارتفع صافِيْ ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 61.6٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022، ليصل إلَّى 63.44 مليون ريال، مقابل 39.26 مليون ريال فِيْ الربع الأول من عام 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفض صافِيْ ربح ريتال بنسبة 14.06٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022، مقارنة بصافِيْ ربح بنحو 73.82 مليون ريال فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

وقالت الشركة فِيْ بيان لها على موقع “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة فِيْ أرباح الربع الأول من عام 2022، على أساس سنوي، ترجع إلَّى زيادة إيرادات الربع الأول بنسبة 27.37٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022. نفس الربع من العام السابق.

وأضافت أن ذلك يرجع إلَّى زيادة الإيرادات من عقود التطوير وبيع الأراضي المطورة، والتي ساهمت بشكل مباشر فِيْ نمو إجمالي الربح بنسبة 47.92٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. حققت الشركة إجمالي ربح 75.50 مليون ريال، مقابل 51.04 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وبلغ هامش الربح الإجمالي 27.44٪ من إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام الحالي، مقابل 23.63٪ للربع الأول من العام الجاري. الربع الأول من العام السابق.

بدأ يوم أمس الاثنين إدراج وتداول شركة رتال للتطوير العمراني فِيْ السوق السعودي الرئيسي باعتباره الإدراج الثامن هذا العام.

وكانت رتال قد عرضت 12 مليون سهم تمثل الشركة 30٪ من رأس مال الشركة 90٪ منها للأطراف المشاركة و 10٪ للأفراد.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عَنّْد 120 ريالا للسهم، وبلغت نسبة الاكتتاب المؤسسي 62.7 مرة من إجمالي الأسْهُمْ المطروحة، فِيْما بلغ اكتتاب الأفراد 8.88 مرة.