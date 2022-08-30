أرباح غازبروم الروسية فِيْ 6 أشهر تفوق مساعدات أمريكا لأوكرانيا

قالت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم، إنها حققت صافِيْ ربح 2.5 تريليون روبل (41.75 مليار دولار) فِيْ النصف الأول من عام 2022.

وأضافت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين أنها تعتزم الالتزام بسياسة توزيع الأرباح، والتي تشمل دفع توزيعات أرباح لا تقل عَنّْ 50 فِيْ المائة من صافِيْ الربح المعدل.

قالت جازبروم، أسرع منتج للنفط فِيْ روسيا، يوم الثلاثاء إنها تخطط لمضاعفة إنتاجها من الخام فِيْ حقل رئيسي فِيْ غرب سيبيريا بفضل إطلاق وحدة جديدة.

وأضافت الشركة أنها تهدف إلَّى زيادة إنتاج النفط فِيْ حقل زاغرين إلَّى 5.5 مليون طن (أكثر من 110 ألف برميل يوميا). وبلغ الإنتاج فِيْ الحقل العام الماضي 2.5 مليون طن.

وقالت إن الوحدة الجديدة ستسمح بإنتاج ثمانية ملايين طن من النفط عام 2023.

فِيْ عام 2022، أنتجت شركة غازبروم نفت حوالي 101 مليون طن من الهِيْدروكربونات، بما فِيْ ذلك 62 مليون طن من النفط الخام.

أظهرت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة Seiberger أن عملاق الغاز الروسي سيوقف تدفقات الغاز فِيْ خط أنابيب Nord Stream 1 إلَّى ألمانيا للصيانة لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت البيانات إلَّى أن وقف التدفقات سيبدأ فِيْ الساعة 0100 بتوقيت جرينتش يوم 31 أغسطس وسيستمر حتى الساعة 0100 بتوقيت جرينتش فِيْ الثالث من سبتمبر.

وخفضت جازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، بالفعل تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب تحت بحر البلطيق إلَّى ألمانيا إلَّى 20 بالمئة من طاقتها بسبب ما قالت إنها مشاكل فِيْ المعدات.

كَمْا انخفض تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب الأخرى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

ظلت التدفقات عبر نورد ستريم 1 مستقرة اليوم الثلاثاء عَنّْد حوالي 20 فِيْ المائة من قدرتها.

فِيْ مايو، وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا.

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار الكونجرس الموافقة على مشروع قانون لتوفِيْر 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

وقال إن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا ستسمح لنا بإرسال المزيد من الأسلحة والذخيرة إلَّى كييف ودعم قواتنا المتمركزة فِيْ دول الناتو.

كَمْا رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموافقة الكونجرس على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، وقال إن موافقة مجلس الشيوخ على 40 مليار دولار كَمْساعدة هِيْ مساهمة مهمة فِيْ السلام.