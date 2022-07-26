أربعة مسارات للمستقبل في برنامج خادم الحرمين للابتعاث

أوضح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عددا من المعلومات حول مسارات الابتعاث. وعرض البرنامج عبر صفحته الرسمية على تويتر، سلسلة من الأسئلة المتعلقة بالنظام وإجاباتها ؛ أسفل

هل يمكنني دراسة درجة إضافية في نفس المؤسسة التعليمية أو في أخرى في حالة حصول المتقدم على قبول لدراسة تخصص رئيسي أو ثانوي إضافي، سواء كانت الدراسة في مؤسسة تعليمية واحدة أو أكثر، لا تزيد مدة تمديد الدراسة عن ثلاثة فصول دراسية أو ما يعادلها.

كما يسمح بأخذ أكثر من مهنة أو مهنة إضافية ويكون التمديد حسب نظام المؤسسة التعليمية.

– إذا كنت حاصلاً على درجة أكاديمية ولكنها ليست معادلة، فهل يمكنني التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية بنفس الدرجة إذا لم يكن المتقدم معادلاً لشهادة المؤهل السابق الذي تم الحصول عليه، فيمكنه التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية من خلال البرنامج، مع مراعاة المتطلبات العامة والخاصة للمهن.

– هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على منحة لإكمال درجة سابقة مترددة إذا لم يحصل المتقدم على الدرجة السابقة للدرجة الأكاديمية المطلوبة، يمكنه التقديم مرة أخرى على نفس الدرجة. – هل يمكن دراسة تخصص مختلف أن توسع التخصص من الممكن طلب تخصص مختلف عن الدرجة السابقة. عندما لا يكون تمديد التخصص شرطًا للتقديم والقبول في البرنامج.