أرخص السيارات الجذابة…سيارة سوزوكي أولتو 2022 اهم المواصفات والتصميم وأسعارها فى بعض البلاد

سوزوكي اولتو 2022 سوزوكي أولتو 2022 هِيْ هاتشباك تنتمي لسيارات سوزوكي، فهِيْ تشتمل على العديد من أنظمة الأمان وبها محرك جيد، كَمْا أنها تأتي بالعديد من الكَمْاليات والتجهِيْزات، وقد تم إطلاقها فِيْ السوق السعودي بسعر مناسب للعديد من العملاء، منذ إطلاقها السعر رخيص ونستعرض معكَمْ اهم مواصفات وسعر سيارة سوزوكي فِيْ الدول المختلفة.

سوزوكي اولتو 2022

مواصفات محرك سوزوكي أولتو 2022

جمل سوزوكي أولتو 2022 لديها محرك 800 سي سي بقوة إجمالية تبلغ 47 حصان.

سوزوكي أولتو 2022 لديها محرك 800 سي سي بقوة إجمالية تبلغ 47 حصان. كَمْا يعمل المحرك بعزم دوران يبلغ 68 نيوتن لكل متر، ويكون ناقل الحركة مقترنًا بالموتور بخمس سرعات.

تعمل سوزوكي أولتو من خلال نظام الدفع بالعجلات الأمامية وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر فِيْ 20 ثانية فقط.

تبلغ سرعة السيارة القصوى 130 كيلومترًا فِيْ الساعة.

تستهلك السيارة 3 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كَمْ

أبعاد سوزوكي أولتو 2022

يقدر الطول الإجمالي لسوزوكي ألتو بـ3.430 ملم، وعرضها 1490 ملم، والارتفاع عن الأرض 1475 ملم.

تصل سعة صندوق السيارة إلى 180 لترًا.

قدرات سوزوكي أولتو 2022

يتضمن العديد من أجهزة الأمن والسلامة، بما فِيْ ذلك وسائد هُوائية، ومتوافق مع نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS.

يحتوي على نظام منع الحركة الذي يحمي السيارة من السرقة.

لديها العديد من الكَمْاليات والمعدات الرائعة، حيث تحتوي السيارة على مصابيح هالوجين أمامية.

تحتوي على تكييف يدوي.

يحتوي على زجاج أمامي كهربائي ويمكن طي المقاعد يدويًا والتحكَمْ فِيْها.

يبلغ قياس عجلات السيارات 13 بوصة.

سعر سوزوكي التو 2022 فِيْ مصر والسَعُودِيْة

سوزوكي ألتو 2022 السعر المبدئي

فى السوق المصرى من 124.9 ألف جنيه.

لم يتم الإعلان بشكل نهائي عن سعر سيارة سوزوكي ألتو 2022 فِيْ السَعُودِيْة، لكن يرجح أن يتراوح سعرها بين 40 و 50 ألف ريال سعودي.

2022 سوزوكي ألتو ديزاين