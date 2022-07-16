أرخص سيارات للبيع فِيْ السَعُودِيْة تويوتا وشيفرولية بمواصفات عالية وسعر 8000 ريال

ارخص سيارات للبيع فِيْ السَعُودِيْة تويوتا وشيفروليهيبحث الكثير من الناس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن سيارات مستعملة بأسعار رائعة ورخيصة، وسنظهر لمتابعينا الأعزاء عبر موقع ثقافني أفضل أنواع السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي يمكنها تحمل طرق المملكة العربية السَعُودِيْة. صحراء. سيارات تويوتا وشيفروليه بسعر مناسب، المواصفات ممتازة، والسعر يبدأ من ثمانية آلاف ريال سعودي، والدفع نقدًا أو بالتقسيط.

تويوتا كورولا 2012 متوفرة فِيْ مدينة مكة

لونها الأساسي أبيض، لا يوجد بها خدوش، لم يتم رشها من قبل، وموديل السيارة 2012.

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي، وشاسيه السيارة ممتاز وبحالة جيدة، وفِيْها مكيفات و وسائد هُوائية.

– وصول عداد المسافات للسيارة إلى 35 ألف كيلومتر.

إذا كنت ترغب فِيْ ذلك، يرجى الاتصال بنا على الفور عبر الهاتف المحمول.

اللون الأساسي أبيض، وبالنظر إلى مواصفات تويوتا كورولا الخليج يمكنها التعامل مع جميع أنواع الطرق.

أما طريقة الدفع نقداً أو بالتقسيط، فِيْبلغ سعرها 16.500 ريال سعودي.

أبيع سيارة نوع شيفروليه تريل بليزر

تعتبر شيفروليه تريل بليزر من السيارات التي تتمتع بمقاومة فِيْ الطرق الصعبة عبر طرق المملكة العربية السَعُودِيْة، وسوف نعرض بالتفصيل إمكانيات السيارة من خلال الأسطر التالية.

طراز شيفروليه تريلبلازر عام 2005، ولون السيارة أسود.

وجود المركبة فِيْ مدينة الرياض.

حالة جسم المركبة ممتازة و مائة بالمائة سليمة و مواصفاتها خليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

قراءة عداد المسافة المقطوعة بالسيارة أكبر من 300000 كَمْ.

للاتصال بالبائع، اتصل على الفور بالهاتف المحمول.

أما السعر النهائي للسيارة فهُو 8،000 ألف ريال سعودي.

بيع تويوتا كورولا موديل 2013