أرخص عروض الساعات الذكية والهُواتف والأجهزة تخفِيْضات بنده Panda أغسطس 2022

ارخص الصفقات للساعات والهُواتف والأجهزة الذكية، خصومات بنده، أغسطس 2022. فِيْ الآونة الأخيرة، تراجعت أسعار العديد من المنتجات التي تقدمها هايبر بنده السَعُودِيْة، منها سنكور بدون مقلاة زيت باللون الأبيض بسعر 219 ريال بدلاً من 499 ريال. خصم 56٪ سنكور 1000 وات حَلْة أرز 2.8 لتر فضي بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 35٪ ضمن عروض هايبر بنده بيع أغسطس 2022.

أرخص العروض للساعات الذكية والأجهزة Hyperpanda

شهدت متاجر هايبر بنده فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تخفِيْضات لا تصدق مع وصول شهر أغسطس على أدوات المطبخ منها خلاط صحن صنكور بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال، خصم 22٪، مقلاة جيباس بدون زيت باللون الفضي، و سعة 5.4 لتر بسعر 389 ريال بدلا من 499 ريال خصم 22٪ وخلاط سنكور اليدوي بالوعاء 119 ريال بدلا من 159 ريال خصم 25٪ وخلاط سنكور بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال خصم 20٪ .

صفقات ساعة Hyperpanda الذكية

تضمنت صفقات Hyper Panda الأخيرة خصومات لا تصدق على الساعات الذكية وأجهزة الشحن والأجهزة اللوحية، حيث تقدم ساعة Roxon الذكية 40 ملم بسعر 169 ريالًا بدلاً من 299 ريالًا بخصم 44٪ وشاحن محمول مع سماعات وشاحن، و Goway wall بسعر 69 ريالًا بدلاً من ذلك. ابتداء من 89 ريالا بخصم 23٪، شاحن لاسلكي 10 وات بسعر 69 ريالا بدلا من 109 ريالا، خصم 37٪، تابلت الكاتيل واي فاي بسعة 32 جيجا بايت و 1 جيجا رام بسعر 239 ريالا بدلا من 299 ريالا بنسبة 20٪. تخفِيْض.

تقدم شاشات هايبر بنده

تضمنت صفقات Hyper Panda الأخيرة أيضًا خصومات كبيرة على الشاشات والأجهزة اللوحية، بما فِيْ ذلك Skyworth Google Android Smart TV 58 بوصة UHD تدعم تقنية 4K بسعر 1899 ريالًا بدلاً من 2699 ريالًا بخصم 30٪، تلفزيون Dora مقاس 32 بوصة ببوصة بسعر … 1،899 ريال سعودي بدلاً من 2،699 ريال سعودي خصم 30٪ 449 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي، خصم 55٪، 32 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت لوحي خاص بسعر 729 ريال سعودي بدلاً من 789 ريال سعودي خصم 8٪.

صفقات الهاتف Hyper Panda

واستمرارًا للخصومات المتوفرة على المنتجات هذه الأيام، فإن عروض Hyper Panda على الهُواتف تشمل هاتف Samsung A13، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت، و 64 جيجا بايت، بسعر 649 ريالًا بدلاً من 699 ريالًا، وخصم 8٪، وهاتف Samsung A22 متوافق مع 5G، و 4 جيجا بايت. ذاكرة عشوائية و 128 جيجابايت بسعر 809 ريال بدلاً من 899 ريال بخصم 10٪ و 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت متوفرة بسعر 699 ريال بدلاً من 775 ريال بخصم 10٪.

يقدم Hyper Panda ضمن عرض حصري للأعضاء هاتف Xiaomi phone 11T، شبكة الجيل الخامس، سعة تخزين الهاتف 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت، بسعر 1589 ريالاً بدلاً من 1799 ريالاً بخصم 12٪. ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت تدعم 5G بسعر 769 ريالاً بدلاً من 819 ريالاً بخصم 70٪ ضمن عروض هايبر بنده بيع أغسطس 2022.