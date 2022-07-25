أرخص كرياتين لفرد الشعر…موزة واحدة فقط تعمل على نعومة وترطيب الشعر وفرد وتنعيم الشعر

مجرد ثمرة موز تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه وتنعيمه وتنعيمهأفضل وأرخص أنواع الكيراتين الطبيعي الذي لا يتلف الشعر ويفرد الشعر الكثيف والجاف والمجعد. الشعر جزء مهم للغاية بالنسبة للفتيات لأنه يكَمْل أنوثتهن وجمالهن. المرأة ذات الشعر المجعد تجعلها ناعمة وواثقة من نفسها، وهذه الخشونة والتجاعيد لشعرها فِيْ وقت قصير، عندما يتحول الشعر إلى تاج المرأة، خاصة إذا كان أملسًا، وحتى لو أرادت المرأة الحصول عليه، ولكن يقوم الناس بتصويب الشعر، مثل مجفف الشعر والحديد المسطح، لكن الكرياتين الذي لدينا من مواد طبيعية.

مجرد ثمرة موز تعمل على تنعيم وترطيب الشعر.

يعمل Natural على فرد الشعر دون إتلافه أو إتلافه، وإليك المكونات التالية

مكونات وصفة المزار لتنعيم الشعر

ماء دافئ.

بياض بيضتين.

موزة مبشورة.

كوب ماء ورد.

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب البودرة.

كيفِيْة عمل فرد الشعر بالكيراتين بشكل طبيعي

تعمل هذه الطريقة على ينعم الشعر ويقضي على التجعد ويزود الشعر بالبروتين الطبيعي اللازم لذلك يساعد على إطالة الشعر ويمنع تساقطه.

ويزود الشعر بالبروتين الطبيعي اللازم لذلك نصنع المكونات الكرياتين الطبيعي فِيْ الخلاط الكهربائي، اخفقي المكونات لتشكيل خليط.

فِيْ الخلاط الكهربائي، اخفقي المكونات لتشكيل خليط. اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو واغسليه بالماء الفاتر.

ثم لفها جيدًا بمنشفة.

نبدأ بوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتدليك الخليط جيداً.

لمدة ساعة على الأقل حتى يستفِيْد الشعر من الخليط.

أخيرًا، نغسل الشعر جيدًا بالماء الدافئ.

رطب الشعر بعد تنظيفه وكرر هذا الخليط مرتين فِيْ الأسبوع لمدة شهر وسترى الفرق.

وصفة المايونيز لتنعيم وتنعيم الشعر

هذه الوصفة تتكون من المايونيز.

الأفوكادو رائع.

عسل أبيض

طريقة تحضير الوصفة