“أرشدني”.. منظومة ذكية لخدمة الحجاج

كشف مدير عام مكتب إرشاد حجاج مكة المكرمة، عبدالله سندي، أن المكتب سخر كافة الإمكانات لتنفِيْذ الخطط التشغيلية لموسم حج 1444 هـ، وإدارة المنظومة الفنية بكوادر وطنية مدربة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن المكتب يعمل على إدارة ومتابعة رحلات إيصال حافلات المعتمرين إلَّى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة، من خلال مركز المتابعة والتحكَمْ من خلال خرائط جغرافِيْة متقدمة تم ربطها بالدليل. منصة Me ”و 600 جهاز لوحي ذكي وزعت على المرشدين.

وأشار إلَّى أن رحلة المرشد تبدأ عَنّْد وصول الحافلة واستلام بياناتها، ومن ثم استكَمْال جميع إجراءاتها فِيْ دقائق معدودة، بحسب حالة الذروة داخل المحطات. الذي يتم رصده لحظة بلحظة من خلال مركز المتابعة والتحكَمْ “أرشدني” من المغادرة حتى الوصول وإغلاق الرحلة.

تأهِيْل الكوادر

من جانبه أكد نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات ياسر الكردي أن المكتب قام بتأهِيْل وتدريب كوادر وطنية لتقديم خدمات متميزة للحجاج من خلال تقنيات ذكية متطورة تمكنهم من مزاولة الأعمال والمرونة فِيْ المتابعة. – متابعة سير رحلة الحافلة من انطلاقها وحتى وصولها. حتى النهاية، بالإضافة إلَّى سرعة التواصل بين الموجهِيْن والمشرفِيْن من خلال منصة “أرشدني”.

خدمة الحجاج ترشدني لإرشاد الحافلات

وأضاف الكردي أن المكتب يتابع عَنّْ كثب تنفِيْذ رحلات توصيل الحافلات ويسعى للارتقاء بجودة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفِيْن فِيْ خدمة الحجاج.

يشار إلَّى أن مكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة يعمل تحت مظلة الهِيْئة التنسيقية لجمعية رباب الطوائف، وبمشاركة النقابة العامة للسيارات، وبإشراف وزارة الحج والعمرة.

أفاد مراسل العربية، الأربعاء، أنه تم التأكد من رؤية هلال شهر ذي الحجة فِيْ مرصد تمير بالسعودية، وبالتالي فإن توقف عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك. الأضحى هُو يوم السبت 9 يوليو.