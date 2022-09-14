أرض شرق النيل فِيْ مصر.. مشروع تاريخي لتعزيز الاقتصاد الأخضر

كشفت السلطات المصرية عَنّْ تخصيص أراض بمنطقة شرق النيل للشركات المنفذة لمشروعات إنتاج الهِيْدروجين الأخضر والأمونيا فِيْ مصر.

تتقدم مصر بخطى سريعة نحو التحول إلَّى اقتصاد أخضر بالتزامن مع استضافة قمة المناخ العالمية “” خلال الفترة من 7-18 نوفمبر 2022 فِيْ شرم الشيخ.

الهِيْدروجين هُو أحد مصادر الطاقة النظيفة. لأنه ينبعث منه بخار الماء فقط عَنّْد الاحتراق، مما يجعله أنظف من الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم.

قال مسئول بهِيْئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، ان المساحة الاجمالية لأراضى شرق النيل تبلغ حوالى 1،625 كَمْ، وسيتم منح الشركات اجزاء منها لتنفِيْذ محطات طاقة متجددة عليها بعد تفعيل مذكرات التفاهم. وقعت مع الحكومة فِيْ قمة المناخ بشرم الشيخ التي ستعقد فِيْ نوفمبر المقبل، بحسب المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.

ومن المقرر أن تقوم التحالفات والشركات بإنشاء محطات طاقة متجددة بشرق النيل، وسيتم نقل الطاقة المنتجة من الطاقة النظيفة إلَّى شبكة الكهرباء الوطنية، وسيحصل عليها المستثمرون لإنتاج الأمونيا والهِيْدروجين.

وتتراوح حصة الحكومة المصرية بين 20 و 25٪ من استثمارات المرحلة الأولى لمشروعي الهِيْدروجين الأخضر والأمونيا والجهات الحكومية المساهمة فِيْ الصندوق السيادي المصري والشركة المصرية لنقل الكهرباء والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعد مصر خطة طموحة لاستخدام الهِيْدروجين كَمْصدر منخفض للوقود الهِيْدروكربوني، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير البترول المصري طارق الملا، الذي قال فِيْ ذلك الوقت إن بلاده تهدف إلَّى توليد 42٪ من الكهرباء بحلول عام 2030 من مصادر متجددة وجديدة. طاقة.

الطاقة النظيفة بأهرامات الجيزة

بدأ مساء الجمعة 9 سبتمبر 2022 التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار ونظام الطاقة النظيفة والحافلات الكهربائية بمنطقة أهرامات الجيزة فِيْ مصر، فِيْ إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للآثار ومشروعي أوراسكوم بيراميدز. .

قال هشام جاد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، إن نظام الطاقة النظيفة فِيْ منطقة الأهرامات يتماشى مع أجندة خفض انبعاثات الكربون، خاصة فِيْ ظل استعدادات مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ المؤتمر. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27). ) الذي سيعقد فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل.

فِيْ ديسمبر 2022، وقع المجلس الأعلى للآثار بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزوار فِيْ منطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده إدارة المنطقة الأثرية بأكَمْلها.

30 مليار دولار استثمار

وقعت الجهات الحكومية المصرية، بما فِيْ ذلك الصندوق السيادي، فِيْ 25 أغسطس 2022، مذكرات تفاهم مع 7 شركات وتحالفات عالمية تعمل فِيْ مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لتنفِيْذ مشروعات إنتاج الهِيْدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعرب اليوم السخنة الواقعة فِيْ مدينة العرب اليوم السخنة. ساحل خليج السويس على البحر الأحمر.

تتبنى الحكومة المصرية خطة طموحة لاستخدام الهِيْدروجين كَمْصدر منخفض للوقود الهِيْدروكربوني، والتي تتضمن التركيز على إنتاج الهِيْدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط ​​، وبالتالي إنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ النهاية.

وأفادت رويترز أن حجم استثمارات المشروع بحسب المذكرات السبع الموقعة يبلغ نحو 30 مليار دولار.

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، فِيْ تصريحات سابقة، إن برنامج بلاده للطاقة الجديدة والمتجددة يهدف إلَّى توليد 42٪ من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.