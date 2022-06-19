أرض وقرض وزارة الإسكان الشروط وإجراءات التقديم

يبحث الكثير من الأفراد عن أرض وقرض من وزارة الإسكان في حال رغبوا في تملك إحدى الأراضي التي تقدمها الوزارة للمواطنين بناءً على توفير شروط الأرض والقرض من وزارة الإسكان. في هذا المقال سنتعرف على ارض وقرض وزارة الاسكان.

وزارة الأراضي والقروض للإسكان

أرض وقرض وزارة الإسكان مقدمة من الحكومة السعودية بهدف ضمان حياة كريمة للمواطن ، حيث توفر إمكانية الاستفادة من الأرض بالإضافة إلى تسهيل منح القرض للمواطن الذي يساعده. يكمل البناء بشكل أسرع بناءً على التعليمات والقوانين التي تضعها الوزارة.

شروط الأرض والقرض

يمنح المواطن أرضاً مجانية مع تسهيل الاستفادة من التمويل المتاح من أي من الجهات المعتمدة من الوزارة ، مع ضرورة توفير ما يلي:

تحديد قطعة الأرض المطلوب طلبها ضمن الأراضي المعلنة من قبل الوزارة.

تؤهل قيمة الدخل الشهري المواطن للاستفادة من القروض المتاحة للإسراع بعملية البناء.

لا تسمح الوزارة للمتقدمين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وعشرين عامًا بالتقدم.

ضرورة أن يكون المستفيد على قائمة المستحقين للدعم.

خطوات الأرض والقرض من وزارة الإسكان

يمكن الاستفادة من الأراضي المعروضة من قبل وزارة الإسكان باتباع الإجراءات التالية:

أول الذهاب لصفحتي السكنية.

الضغط على ارض سكنية من خلال ايقونة الحلول.

تعرض المنصة الخطط المتاحة للحجز ثم تختار النظام المفضل وتنتقل إلى البناء الذاتي.

حدد المنطقة المراد حجزها وكذلك المدينة بحيث تعرض الصفحة الخطط المتوفرة هناك فقط.

بعد الاطلاع على المخططات ، يمكنك النقر فوق المشروع المناسب وتأكيد الحجز.

بمجرد تأكيد حجزك ، سيتم إرسال رمز التوقيع إلى هاتفك.

اكتب الرمز المرسل إليك حتى تخبرك الصفحة أن التوقيع قد اكتمل.

أرض سكنية حرة 2022

يحتاج المواطنون الراغبون في الاستفادة من الأراضي السكنية المجانية إلى طرح بعض الاستفسارات المختلفة ، وكذلك التعرف على شروط وإجراءات التعامل مع تلك الأراضي والخطوات التي تتم بعد استلامها. لذلك ، تم تحديد رقم موحد فقط من قبل الوزارة للرد على جميع الاستفسارات بشكل مبسط وهو 199090.