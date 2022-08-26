أرقام “جبارة”.. شراحيلي يتفوق على نفسه فِيْ ظهُوره الأول مع الاتحاد

وشهدت مباراة العدالة والاتحاد، فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الظهُور الأول للمدافع دين أحمد شراحيلي، الذي انضم مؤخرًا للفريق من الشباب فِيْ ظل حرية الحركة.

وتغلب الاتحاد على نظيره العدالة بثلاثة أهداف نظيفة فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

وسجل أهداف الاتحاد فِيْ المباراة “أحمد شراحيلي، هارون كَمْارا، حمدان الشمراني”.

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– ماذا قدم أحمد الشراحيلي مع الاتحاد فِيْ أول ظهُور له

نجح أحمد الشراحيلي فِيْ الظهُور بمظهر قوي لنادي الاتحاد، فِيْ مباراته الأولى، حيث تمكن من تسجيل هدف، فِيْما ساعد فريقه فِيْ الحفاظ على شباكه نظيفة “شباك نظيفة”.

وشارك شراحيلي فِيْ المباراة بأكَمْلها وتمكن من تسديد كرة فِيْ المرمى وسجل منها الهدف الأول للاتحاد. كَمْا لمس الكرة 45 مرة ومرر الكرة بنسبة 83٪.

لقد سدد مراوغة، ولم يخلق أي فرص لزملائه فِيْ الفريق، وفاز أيضًا بـ 3 تدخلات من أصل 4، ليحصل على أعلى تقييم بين نجوم الفريقين بـ (8.1).

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