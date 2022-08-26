“أرقام خرافِيْة”.. ماذا قدم طارق حامد فِيْ ظهُوره الأول مع الاتحاد

شارك الدولي المصري، طارق حامد، فِيْ فوز الاتحاد مضيفه العدلة، فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وتغلب الاتحاد على نظيره العدالة بثلاثة أهداف نظيفة فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

وسجل أهداف الاتحاد فِيْ المباراة “أحمد شراحيلي، هارون كَمْارا، حمدان الشمراني”.

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– أرقام خرافِيْة للمسمار النقابي الجديد.

وشارك طارق حامد بشكل كامل فِيْ مواجهة الاتحاد والعدل، إذ لم يحوّل ولم يسجل أي أهداف، فِيْما لمس الكرة 49 مرة خلال المباراة.

طارق حامد الملقب بـ “المسمار” هُو اللاعب الذي دمر الكرة 5 مرات أكثر من أي لاعب آخر، بينما حقق 10 من 15 تدخلات أكثر من أي لاعب آخر فِيْ المباراة.

أكَمْل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مراوغاته، 3 مراوغات بنسبة 100٪، وساهم أيضًا فِيْ قلب الهدف الأول الذي سجله أحمد الشراحيلي.

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