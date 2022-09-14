أرقام رائعة تدعم الاتحاد والشباب فِيْ صراع الهلال والنصر

نجح فريقا الاتحاد والشباب فِيْ تقديم عروض قوية هذا الموسم بشكل يؤكد أنهما سيكونان خصمًا عَنّْيدًا على الهلال والنصر على لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن “روشن” هذا الموسم. المنطقة.من الشرق الأوسط.

نجح فريق الاتحاد فِيْ الحفاظ على نظافة شباكه خلال الجولات الثلاث الأولى لأول مرة فِيْ دوري المحترفِيْن، بعد فوزه على الرائد بهدف نظيف فِيْ الجولة الثالثة، وتغلب الفريق على الفتح بثلاثة أهداف فِيْ الأول. الجولة من دوري روشان السعودي، قبل أن يتعثر بالتعادل السلبي على أرضه قبل الصفقة.

منذ موسم 2008-2009، كانت أفضل نتائج الاتحاد هِيْ الشباك النظيفة فِيْ الجولات الثلاث الأولى، مرتين فِيْ مواسم 2011-2012، عَنّْدما استقبلت شباكه هدفًا، وفِيْ موسم 2022-2022 استقبلت شباكه أيضًا هدفًا.

فِيْ الأكاديمية تبدو الأمور متشابهة للغاية، حيث يمتلك “لواء الليث” فريقًا قويًا يتطلع الآن لتحقيق فوزه الرابع على التوالي لاستئناف موسم 2011-2012، والذي توج فِيْه بطلاً للدوري للمرة الوحيدة منذ ذلك الحين. اعتماد الدوري المحترف بنظامه الجديد فِيْ موسم 2008-2009.

فِيْ الموسم الذي فاز فِيْه باللقب، تمكن الشباب من الفوز على الفِيْصلي فِيْ الجولة الأولى 3-1، والهلال فِيْ الثاني 2-0، والقادسية فِيْ الثالثة 10-0 والرائد فِيْ. الرابع 2-1، وسجل ثمانية أهداف واستقبلت شباكه هدفِيْن، بينما سجل فِيْ الأيام الثلاثة الأولى من هذا الموسم 11 هدفا دون أن تهتز شباكه أي هدف.