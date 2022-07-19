“أرقام صادمة”.. هذا عدد الشركات التي أفلست فِيْ تركيا منذ عام 2022

أثارت تصريحات مسؤول كبير فِيْ حزب المعارضة الرئيسي فِيْ تركيا، حزب الشعب الجمهُوري، جدلًا واسع النطاق بعد أن كشف إفلاس عدد كبير من أصحاب الأعمال على خلفِيْة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، مع ارتفاع كبير فِيْ الأسعار. معدلات البطالة والفقر ومستويات التضخم. بالإضافة إلَّى عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وأشار علي أغبابا، نائب كَمْال كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهُوري، إلَّى تراجع الأنشطة التجارية فِيْ البلاد، بعد أكثر من أربع سنوات على إلغاء نظام الحكَمْ البرلماني فِيْ البلاد.

وبحسب نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي، فإن نحو 479736 متجرا أفلست فِيْ تركيا من 2022 حتى نهاية مايو من العام الجاري، بحسب مسح ميداني أجراه حزبه. وقال اجبابة “هذه الارقام الصادمة تؤكد ان الازمة الاقتصادية فِيْ البلاد تحولت الى محنة كبيرة لا يمكن ردعها”.

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أكد خبير اقتصادي تركي أن “البلاد تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة منذ عام 2022 وهِيْ نفس المشكلة التي يواجهها عدد هائل من الشركات والمؤسسات التجارية”.

وأشار المحلل الاقتصادي كوينت أكَمْان لـ Al Arabiya.net إلَّى أن الاقتصاد التركي يواجه تحديات كبيرة قبل تحويل نظام الحكَمْ من نظام رئاسي إلَّى نظام برلماني.

وكان نائب زعيم حزب المعارضة الرئيسي قد أشار إلَّى أن مئات الآلاف من المحلات التجارية أغلقت أبوابها، مشيرا إلَّى أن إلغاء النظام البرلماني كان السبب الرئيسي فِيْ ذلك، مشيرا إلَّى أن النظام الرئاسي هُو الذي جعل الإفلاس بديلا عَنّْ ثروة.

وأضاف “قبل تحول النظام كان الدولار يعادل 4.60 ليرة تركية، أما اليوم فهُو يساوي 17.40 ليرة”.

كَمْا كشف نائب كيليجدار أوغلو عَنّْ إفلاس 58 ألف تاجر خلال النصف الأول من العام الحالي وحده، وإفلاس صاحب 10826 متجراً فِيْ يونيو الماضي، بزيادة قدرها 30٪ مقارنة بشهر مايو الذي شهد إفلاس 8322 صاحب متجر.

واعتبر أغبابا أن “معدلات الإفلاس وصلت إلَّى مستويات مخيفة”، مشيرًا إلَّى أنها ستشل اقتصاد البلاد فِيْ نهاية المطاف، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والفقر والانخفاض الحاد فِيْ سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.