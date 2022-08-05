أروى عمر تثير التساؤلات بصورة زوجها وأغنية رومانسية بعد انفصالهما

أثارت شبكة التواصل الاجتماعي اليمنية الشهِيْرة المقيمة فِيْ السعودية، أروى عمر، حالة الدهشة لدى الجمهُور بنشرها صورة لزوجها عبد الله المولد، أرفقتها برسالة بعد أيام من إعلان انفصالهما.

وتضمنت رسالة أروى عمر التي نشرتها على حسابها على سناب شات “أنت لي يا حبيبي وزوجتي وقداسي وأغلى ما لدي”.

وأثارت النجمة اليمنية، سؤالا حول ما إذا كانت قد عادت إلَّى زوجها، خاصة وأن الرسالة أشارت إلَّى ذلك، بحسب متابعين.

لم تكن رسالة أروى فقط، بل نشرت أيضًا مقطع فِيْديو على Snapchat، أرفقته بصورة رومانسية مع زوجها يحتضنه، لأغنية رومانسية للفنانة اللبنانية إليسا وسعد لمجرد بعَنّْوان “من الدقيقة الأولى”.

وأعلنت أروى عمر منذ أيام انفصالها عَنّْ زوجها، مؤكدة أن الرجل الثاني لن يدخل حياتها.

وألقى حديث أروى أثناء إجابتها لسؤال أحد المتابعين، فقال لها “أين زوجك”، ليجيب “ما هُو جزء الحمد لله على كل حال، يرضي الله عَنّْه”. أينما كان “.

فقدمت احدى المتابعين طلبا بيدها قائلة “احصلي على الطلاق لأخذك على الفتاة الحلال”. ورفضت أروى عمر طلبه وقالت “يستحيل على الرجل أن يدخل حياتي الخلاص الثاني”.

وسألها أحد المتابعين أيضًا عَنّْ سبب ارتدائها لخاتم الزواج على يدها رغم إعلان انفصالهما، فأجابت “ليكن ذكرى لي ربما”.

وكانت أروى عمر قد أثارت مؤخرًا حالة من التكهنات، بعد أن نشرت العديد من الرسائل الحزينة عبر حسابها على سناب شات، تحدثت فِيْها عَنّْ قرارات خاطئة، حتى تساءل المتابعون عما إذا كانت قد انفصلت عَنّْ زوجها أم لا.

وكتبت كاتبة شهِيْرة فِيْ سناب شات على حسابها الشخصي “أنا أكره اللوم وأكره الخوض فِيْ نقاشات طويلة. ليس لدي طاقة لعلاقات جديدة ولا شغف لبدء يوم جديد بعد الآن. لم أعد أعرف كَيْفَ أستمر فِيْ جلستي الناس، كل شيء يموت فِيْ داخلي “.

وأضافت “النصيحة لليوم واليوم احب الشخص المناسب الذي يحبك ويمنحك الحب الصحيح دون قلق وتوتر وخوف. احب الشخص الذي يعرف قيمتك له. لا تحب من يشاركك. نفس المشاعر. لك.”

فِيْ أكتوبر 2022، احتفلت أروى بزفافها فِيْ جو رومانسي، بحضور أقاربها ومجموعة من الأصدقاء المقربين.