أروى عمر ترد على المشككين بزواجها حسبي الله ونعم الوكيل

ولا يزال زواج شبكة التواصل الاجتماعي الشهِيْرة، أروى عمر، الذي أقيم فِيْ أكتوبر من العام الجاري، محل شك لدى الكثير من متابعيها، نظرًا لأنباء أن زواجها لم يكن حقيقياً وكان مجرد إعلان تجاري.

ونشرت أوري، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، تعليقًا من أحد مستخدمي “التواصل الاجتماعي” على مقطع فِيْديو لحفل زفافها، وجاء فِيْ التعليق “هِيْ ما قالت إنها غير متزوجة وقال إن حفل الزفاف كان إعلانًا “.

وعلقت أروى عمر على ذلك التعليق قائلة “إذا كان حفل الزفاف إعلانا كفى الله وأفضل وكيل فِيّْ، وإن لم يكن إعلانا كفى الله وأفضل وكيل فِيْ ما قاله”. إعلان.”

زواج اروى عمر

يشار إلَّى أن أشهر مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية احتفلت بزفافها على عبدالله المولد فِيْ أكتوبر 2022 فِيْ جو رومانسي، بحضور أقاربهم ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

فِيْ ذلك الوقت، تصدّر اسم أروى عمر قائمة الأكثر انتشارًا على تويتر وتطبيقات أخرى، بعد تداول مقاطع من حفل زفافها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ # أروى_عمر_زواج.

انفصال اروى عمر

لكن يبدو أن هذا الزواج لم يدم طويلا، فبعد أشهر قليلة أعلنت انفصالها عَنّْ زوجها، ردًا على تعليق من أحد متابعيها، الذي سألها لماذا لم يظهر زوجها معها، لتجيب ما هذا فِيْ جزء التسبيح يذهب إلَّى الله على أي حال. يرضى الله عَنّْه أينما كان “.

وذكر أنه لن يدع أي رجل يدخل حياته مرة أخرى، وذلك استجابة لطلبات الزواج المتكررة التي تلقاها عبر “الشبكات الاجتماعية”، حيث قال “يستحيل على الرجل دخول حياتي مرة أخرى”.

زاد المنشور الذي نشره بعد التكهنات حول تفككهما، حيث قال “إن الألم الأكبر يكون عَنّْدما يكون هناك ضوضاء مؤلمة فِيْ قلبك ولا يمكنك الكشف عَنّْها لأي شخص. هناك أشياء تم إنشاؤها للبقاء فقط فِيْ قلب”. ولا يشملها قانون الإنكار. السرية مؤلمة “.

وأضافت أروى عمر، وهِيْ يمنية تعيش فِيْ السعودية “أصعب ما يمكن للإنسان أن يموت فِيْ عينيك هُو كائن حي ينكسر قلبه ويشوه وجوهنا. إذا كان الفراق هُو ما تطمح إليه فهُو لك”. “. افعلها، لا تتردد فِيْ سوطي بسوطك، لأن سياط الفراق لن تكون “.