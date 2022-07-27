أروى عمر تعلن انفصالها.. وترد على متابع طلب يدها للزواج

فصلت شبكة التواصل الاجتماعي اليمنية الشهِيْرة المقيمة فِيْ السعودية، أروى عمر، الجمهُور عَنّْ زوجها، كَمْا أكدت، مؤكدة أنها لن يكون لها رجل ثان فِيْ حياتها.

وألقى حديث أروى أثناء إجابتها لسؤال أحد المتابعين، فقال لها “أين زوجك”، ليجيب “ما هُو جزء الحمد لله على كل حال، يرضي الله عَنّْه”. أينما كان “.

فقدمت احدى المتابعين طلبا بيدها قائلة “احصلي على الطلاق لأخذك فِيْ الحلال يا بنت”. ورفضت أروى عمر طلبه وقالت “يستحيل على الرجل أن يدخل حياتي الخلاص الثاني”.

وسألها أحد المتابعين أيضًا عَنّْ سبب ارتدائها لخاتم الزواج على يدها رغم إعلان انفصالهما، فأجابت “ليكن ذكرى لي ربما”.

وكانت أروى عمر قد أثارت مؤخرًا حالة من التكهنات، بعد أن نشرت العديد من الرسائل الحزينة عبر حسابها على سناب شات، تحدثت فِيْها عَنّْ قرارات خاطئة، حتى تساءل المتابعون عما إذا كانت قد انفصلت عَنّْ زوجها أم لا.

وكتبت كاتبة شهِيْرة فِيْ سناب شات على حسابها الشخصي “أنا أكره اللوم وأكره الخوض فِيْ نقاشات طويلة. ليس لدي طاقة لعلاقات جديدة ولا شغف لبدء يوم جديد بعد الآن. لم أعد أعرف كَيْفَ أستمر فِيْ جلستي الناس، كل شيء يموت فِيْ داخلي “.

وأضافت “النصيحة لليوم واليوم احب الشخص المناسب الذي يحبك ويمنحك الحب الصحيح دون قلق وتوتر وخوف. احب الشخص الذي يعرف قيمتك له. لا تحب من يشاركك. نفس المشاعر. لك.”

فِيْ أكتوبر 2022، احتفلت أروى بزفافها فِيْ جو رومانسي، بحضور أقاربها ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

وقبل دخولها السجن، كانت أروى قد أعلنت خطوبتها على شاب آخر، وكان أسلوب خطيبها موضع سخرية حينها، لظهُورها، كَمْا قالت إنها دعت الفنانة بلقيس للغناء فِيْ حفل زواجها وطلبت مهرًا. نصف مليون ريال وتسجيل بيت باسمه لترتيب الزواج.

جدير بالذكر أن أروى تحدثت سابقًا فِيْ مقابلة تلفزيونية عَنّْ جنسيتها، مما أثار جدلًا بين المتابعين، حيث قال البعض إنه سعودي، وقال آخرون إنه يمني مقيم فِيْ السعودية.