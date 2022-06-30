أريج خضور تبكي لا أذكر تاريخ وفاة والدي.. ورفضت حضور جنازته ودفنه

أعربت الفنانة السورية أريج خضور، عَنّْ انزعاجها الشديد من ظاهرة “الدخلاء” على حد وصفها، والإعلاميين الذين يديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تشويه سمعة الفنانين لخلق نوع من “الترند” من خلال التركيز على مواضيع “سخيفة”، على حد تعبيرها.

وقالت خضور إن إحدى صفحات “المدمنة” طلبت منها مبلغا من المال، مقابل التوقف عَنّْ بث التعليقات السلبية عَنّْها، لكنها رفضت ذلك، ولم تلتفت لما قيل، لكن الموضوع أصبح مزعجًا عَنّْدما كلام يمس الوالدين لها.

سلطت الفنانة الضوء على صراحتها الدائمة، دون خوف منها ؛ لأنه حقيقي وليس مصطنع، لأنه فضل مبدأ الإنسانية والرحمة للناس، كأهم مبدأ فِيْ حياته.

وعد خضور بوفاة والده حدثا محوريا فِيْ حياته، نظرا لتأثير الخسارة، فهذه الحادثة استراحة وقوة كبيرة فِيْ نفس الوقت، بحسب تصريحه، حيث يخسر المرء الكثير فِيْها، إلا أنه يغرس القوة. وإصراراً فِيْ النفس البشرية ويجعلها أقسى وأقدر على مواجهة مآسي الحياة.

خلال استضافته لبرنامج “إنسان” لمنصة “يلا تريند”، استذكر خضور بعض التفاصيل عَنّْ مرض ووفاة والده السيد محمد خضور، حيث يعاني الأب من سرطان القولون منذ عام 2006 دون عائلتك. أفراد. علمه بذلك لأنه تعمد إخفاء مرضه عَنّْ عائلته، تدهُورت صحته عام 2010، مما استدعى نقله إلَّى المستشفى، وعاش خضور فِيْ حالة من الإحباط والحزن والحزن بعد أن علم بذلك.

خلال إقامة والدها فِيْ المستشفى، قدم لها المخرج المثنى صبح عرضًا للمشاركة فِيْ مسلسل “رأفت عين”، والذي رفضته فِيْ البداية ؛ بسبب قرارها بالابتعاد عَنّْ الفن أثناء تعافِيْ والدها، تمكنت والدتها من إقناعها بذلك.

وذكر خضور، الذي لم يستطع كبح دموعه، أنه لا يتذكر تاريخ وفاة والده. ولأنه دائمًا ما يكون حاضرًا معها فِيْ جميع الأوقات، فهِيْ أيضًا لم تشارك فِيْ مراسم الدفن، ولا حتى فِيْ أيام الحداد، بل قضت تلك الأيام فِيْ منزل صديقتها المقربة “لطيفة”، لأنها لم تستطع تحمل رؤيتها. والده أثناء وفاته، مع رفضه تصديق ذلك.

وأعرب خضور عَنّْ بالغ امتنانه لوالدته التي لعبت دور الأم والأب بعد وفاة والده. إنها امرأة قوية وكبيرة وكريمة حسب وصفها.

وكشف خضور، أنه دخل فِيْ علاقة عاطفِيْة، بعد وفاة والده، مع شخص حاول تقليد والده، لكنه فشل، نافِيْا أن يكون قد خانه الحبيب، لكنه لم يجد الحب الحقيقي. حتى الآن.

وأشار خضور إلَّى أنه لم يشعر بالخسارة عَنّْدما يرحل أحدهم عَنّْ حياته، بل تجربة تعلم الإنسان وتجعله أكثر حرصًا على الرغم من مرارة تلك التجربة، إيمانًا منه بمبدأ “الكرمة”.

ورفض استخدام مصطلح “التبرير الدرامي”، معتبرا أنه من الممكن تقديم أي فكرة وإيصالها دون اللجوء إلَّى حياء الحياء، خاصة فِيْ الدراما التليفزيونية التي تدخل جميع البيوت دون قيود، معلنًا رفضه القبول على المسرح من سوريا. دراما؛ بسبب طبيعة المجتمع الشرقي، وهُو شذوذ لا يمكن تعميمه فِيْ المجتمع السوري المحافظ، برفضه القاطع لأداء مشهد القبلة، رغم أن البعض يعتبره “متخلفاً”.

وأكدت خضور استحالة أن تتخلى عَنّْ مبادئها وثوابتها لتحقيق الشهرة حتى لو فقدت حلمها. الحلم الفني فِيْ الوطن العربي كذب بحسب تصريحه. لأنها مرتبطة بالعوائد المالية دون الالتفات إلَّى التفاصيل الفنية.

وعبر عَنّْ حبه العميق للفنان السوري جمال سليمان، وهُو فنان بكل ما فِيْ الكلمة من معَنّْى، ويرجع إليه الفضل فِيْ ترشيحها لثلاثة أدوار خلال دراستها فِيْ المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد إعجابه بأداء خضور فِيْ المسرح. مسرحية “A Danger Curve”، وأكدت أيضًا حبه الكبير للمسرح، حيث يتحول إلَّى شخصية مختلفة تمامًا.

على المستوى الشخصي، عبر خضور عَنّْ إيمانه بعلم الفلك، وعلامته الفلكية هِيْ برج الجدي، وهُو أيضًا شخصية خفِيْة لا يجيد الكشف عما يضايقه أمام الآخرين والاقتراب من الأشخاص الإيجابيين فِيْ الحياة، بمزيج من الذكورة. والأنوثة فِيْ شخصيتها منذ أن كانت طفلة.