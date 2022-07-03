أزمات الطاقة تتوسع ورحلة البحث عَنّْ حلول تأخذ منحى آخر

اتسعت أزمة الطاقة حول العالم، متزامنة مع ارتفاع أسعار النفط الخام من جهة، ونقص الغاز الطبيعي فِيْ دول الاتحاد الأوروبي.

من شرق الكرة الأرضية إلَّى غربها، تناقش العديد من دول العالم أزمة الطاقة الحالية، التي قفزت معدلات التضخم إلَّى مستويات قياسية، كَمْا حدث فِيْ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لا تزال روسيا وألمانيا تتصدران العالم فِيْ قطاع الطاقة، حيث تعد موسكو موردًا رئيسيًا للغاز والنفط، بينما تعد برلين أحد أكبر عملاء موسكو وتتجه إلَّى يوم تتوقف فِيْه الواردات الروسية تمامًا، بدءًا من 11 يوليو.

وفقًا لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد يؤدي نقص غاز نورد ستريم الروسي إلَّى انفجار فِيْ الأسعار فِيْ بعض المنشآت البلدية.

لكن هناك خيارات أخرى، بحسب هابيك، السبت، لصحيفة “دي تسايت” الأسبوعية فِيْ هامبورغ، مشيرًا إلَّى أنه حتى فِيْ الحالات القصوى، يحمي القانون المستهلكين من إيقاف تشغيل الغاز.

تبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة نورد ستريم فِيْ 11 يوليو وتستمر عادة عشرة أيام، وبعد ذلك لا يتدفق الغاز عبر نورد ستريم 1. القلق الأكبر هُو أن روسيا لن تفتح صنبور الغاز مرة أخرى بعد الصيانة.

وقال حابك إنه من أجل التمكن من تحديد مخاطر نقص الغاز، يجب أن يكون المرء قادرًا على النظر داخل رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “لكنك ترى نمطًا لا يتغير، ويمكن أن يؤدي ذلك إلَّى هذا السيناريو” التعامل مع نموذج اقتصادي “مثل اقتصاد الحرب”. .

يعتقد هابيك أن أول محطتين مؤقتتين للغاز الطبيعي المسال فِيْ فِيْلهلمسهافن وبرونسبوتيل سيتم تشغيلهما فِيْ أوائل العام المقبل.

وقال “استأجرت الحكومة الفِيْدرالية أربع محطات عائمة للغاز السائل، وهناك سفِيْنتان متاحتان بالفعل هذا العام سيتم تشغيلهما فِيْ فِيْلهلمسهافن وبرونسبوتيل”.

تسعى ألمانيا من خلال محطات عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلَّى تعزيز إمداداتها من الغاز غير الروسي.

وفِيْ سياق متصل، بحث مسؤولان كبيران من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اقتراحًا أمريكيًا بفرض سقف على سعر النفط الروسي واحتمال مشاركة سيئول فِيْه.

فِيْ بيان صحفِيْ، قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية يوم السبت إن وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ هُو ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أجريا مكالمة هاتفِيْة الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن يلين صرحت بضرورة فرض سقف سعري على النفط الروسي، فِيْ محاولة لتثبيت أسعار الطاقة المرتفعة وتقليص عائدات موسكو النفطية.

رداً على ذلك، قال تشو إنه يتفهم الغرض من تحديد سقف الأسعار، مشيرًا إلَّى أن كوريا الجنوبية تواجه أيضًا ضغوطًا تضخمية وسط ارتفاع تكاليف النفط العالمية.

تعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام فِيْ العالم، حيث يتجاوز متوسط ​​الواردات اليومية 2.2 مليون برميل من النفط الخام.

المؤشرات السلبية

لا تزال تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة ظاهرة على مؤشر الدول الاقتصادية، وآخرها تركيا، التي أعلنت أن عجزها التجاري ارتفع إلَّى 51.4 مليار دولار فِيْ النصف الأول من عام 2022.

كان العجز، الذي ارتفع 143٪ عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا بتكاليف استيراد الطاقة، التي تضخمها انخفاض قيمة الليرة.

وقال مراد بيردال الخبير الاقتصادي فِيْ جامعة اسطنبول “حتى لو تم استبعاد واردات الطاقة، فإن نسبة الصادرات إلَّى الواردات هبطت بشكل حاد”. “نموذج النمو الحكومي لا يتناسب مع واقع السوق”.

وقال وزير الإعلام، فِيْ بحثه عَنّْ حلول من قبل الدول لأزمة الطاقة، قررت فرقة العمل للطاقة الشمسية الباكستانية تحويل جميع المباني المملوكة للدولة فِيْ العاصمة إلَّى طاقة شمسية.

وذكر بيان صادر عَنّْ الوزارة، السبت، أن فريق العمل استعرض خلال الاجتماع مختلف الإجراءات التي تهدف إلَّى زيادة إنتاج الطاقة الشمسية فِيْ الدولة.

وقال البيان إن الحكومة تتخذ أيضًا خطوات عملية لتسهِيْل وصول الجمهُور إلَّى الطاقة الخضراء.