أزمات جديد فِيْ الأهلي .. 4 قنابل موقوتة ترعب الجماهِيْر

يبدأ اليوم الاثنين، النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي، أولى خطواته التحضيرية للموسم الجديد، فِيْ الدرجة الأولى “الأصفر”، من أجل العودة بسرعة إلَّى مركزه الطبيعي بين الكبار فِيْ دوري المحترفِيْن. . .

بعد موسم صعب عاشته جميع جماهِيْر الراقي وانتهى بالهبوط للدوري “الأصفر”. تبدأ اليوم، 18 يوليو، المرحلة الأولى، مع عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية فِيْ ملعب النادي بجدة، وإجراء الفحوصات الطبية بعد إجازة طويلة، استعدادًا للموسم المقبل.

وتستمر المرحلة الثانية، التي ستشمل تمركزًا خارجيًا للفريق الأول لكرة القدم فِيْ النادي الأهلي التركي، لمدة 19 يومًا، من 22 يوليو إلَّى 10 أغسطس، وستشمل 4 مباريات تجريبية سيتم الإعلان عَنّْها بشكل أكبر.

يريد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة ماجد النفِيْعي، فرز أوراقهم وحل الملفات المختلفة المتعلقة بالفريق، ومن بينها قائمة ومكانة الأجانب.

يحدد الدوري الأصفر للصف الأول 6 لاعبين أجانب لكل فريق، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي إلَّى تقليص عدد “7 لاعبين أجانب”.

يشار إلَّى أن منافسات الدرجة الأولى ستبدأ فِيْ 22 أغسطس، عَنّْدما تقرر رسميا مشاركة الأهلي برفقة مدرب الأوروغواي روبرت سيبولدي، بعد تمديد العقد بينهما حتى يونيو 2023.

“السعودية الرياضية” تستعرض الملفات المحسومة والتي لم تحل على طاولة الأهلي ..

وحددت ادارة النفِيْعي فِيْ الايام الاخيرة موقف الرباعية الاجنبية “دنكلير وادواردو والوسكي وبراداريتش”.

وقرر الأهلي إعارة المقدوني أزجيان أليوسكي لموسم إلَّى أن يعود لدوري المحترفِيْن، إضافة إلَّى إنهاء عقد البرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه الراقص بيريرا.

من ناحية أخرى، أكد الصحفِيْ الإيطالي ألفريدو بيدولا، أن براداريتش على وشك الرحيل عَنّْ الأهلي هذا الصيف، وقرب العودة لإيطاليا من باب نادي ساليرنيتانا.

وفِيْ السياق ذاته، تقرر بقاء ماجد النفِيْعي فِيْ رئاسة النادي الأهلي، والمدير التنفِيْذي لكرة القدم موسى المهِيْاني، رغم الانتقادات العلنية العَنّْيفة الموجهة لهما.

قنابل موقوتة

من ناحية أخرى، هناك أربعة ملفات لم تحل داخل قلعة الكؤوس، حتى الآن، رغم بدء التحضير للموسم المقبل، حيث يوجد ملف المستقبل لعمر السومة وعبد الرحمن غريب والحسن. لا يزال غامضًا أمام المعجبين.

يحتاج الفريق أيضًا إلَّى إنهاء عدد من الصفقات الجديدة بسرعة من أجل المشاركة مع الفريق فِيْ المخيم، والتي ستبدأ بعد أربعة أيام.