أزمات سلاسل الإمدادات.. كَيْفَ تقلل الدول من مخاطر التوريد

بعد العديد من مشكلات سلسلة التوريد منذ العام الماضي، أدرك قادة الأعمال أهمية اتخاذ إجراءات متسلسلة لتقليل مخاطر التوريد.

فِيْ حين أن العديد من البلدان حول العالم بدأت فِيْ ممارسة التخزين الإضافِيْ فِيْ بعض المنتجات التي قد تواجه تقلبات فِيْ سلاسل التوريد، مثل أشباه الموصلات، على سبيل المثال، فإن هذه البلدان تمارس بالفعل أحد أسباب أزمة الإمداد العالمية.

قبل عام 2022، ربما لم يكن مفهُوم سلاسل التوريد قوياً كَمْا هُو الآن، لكن ارتفاع الطلب واستقرار المعروض من السلع أدى إلَّى الوعي بأهمية استقرار سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، تغير كل هذا العام الماضي، عَنّْدما أثر النقص والتأخير فِيْ تسليم البضائع على نطاق واسع على الشركات فِيْ جميع أنحاء العالم وعبر الصناعات، أصبحت سلسلة التوريد قضية رئيسية على أعلى مستويات الأعمال.

أبرزت القضايا الحديثة مثل جنوح سفِيْنة حاويات، وإغلاق قناة السويس لمدة 6 أيام، والعواصف الشتوية فِيْ تكساس، أهمية سلاسل التوريد لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وتحولت أزمة العرض العالمية إلَّى أحد الأسباب الرئيسية التي بدأت تدفع الدول للبحث عَنّْ الاكتفاء الذاتي فِيْ السلع الاستراتيجية فِيْ محاولة لتجنب أي أزمات مستقبلية.

وفِيْ الأسبوع الماضي، وافق الكونجرس الأمريكي على إنفاق 55 مليار دولار أمريكي لتطوير شركات قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي فِيْ صناعة أشباه الموصلات، فِيْ محاولة للسباق مع الصين التي تبنت هذه الخطوة قبل 7 سنوات.

مخاطر سلسلة التوريد

فِيْ تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تندرج معظم مخاطر عمليات التوريد فِيْ أربع فئات عريضة اقتصادية وبيئية وسياسية وأخلاقية.

تشمل الأمثلة على القضايا الاقتصادية إفلاس أحد الموردين أو ركود أو انقطاع أحد شركاء التصنيع الرئيسيين مما يعطل توريد سلعة رئيسية.

بينما تشمل المشاكل البيئية الكوارث الطبيعية مثل الفِيْضانات أو الزلازل أو الجفاف، والتي تحدث عادة فِيْ ولاية تكساس بسبب الكوارث التي قد تعطل إنتاج النفط الخام، أو العواصف فِيْ البحار والمحيطات التي تعطل حركة السفن التجارية.

تُظهر البيانات المأخوذة من قاعدة البيانات الدولية للكوارث فِيْ الولايات المتحدة أن تواتر الكوارث الطبيعية قد ازداد بشكل مطرد على مدى العشرين عامًا الماضية.

كَمْا أن العمل الجبري وعمل الأطفال أصبح من أولويات المستوردين، واستخدام عمالة الأطفال، والعمل القسري، أو الحصول على المواد الخام من شركة لا تزود عمالها بالمعدات الوقائية اللازمة هُو مصدر قلق أخلاقي.

كَمْا أن المخاطر السياسية قد تكون اضطرابات أهلية أو حروبًا، وهُو ما يحدث حاليًا فِيْ روسيا التي يتهمها الغرب باستخدام الغاز كسلاح فِيْ حربها ضد أوكرانيا وداعميها.

كَيْفَ نحد من مخاطر العرض

تنويع قاعدة الموردين فِيْ البلدان إن أفضل طريقة لبناء قدرة البلدان على الصمود هِيْ تنويع قاعدة مورديها ؛ وهذا يعَنّْي إيجاد موردين فائضين عَنّْ الحاجة للأجزاء والمواد الأساسية.

توطين سلسلة التوريد إضفاء الطابع المحلي على سلسلة التوريد فِيْ البلدان من خلال فهم الفوائد المحتملة والتكاليف الرئيسية التي يجب مراعاتها والعوائق المحتملة أمام النقل.

تعديل استراتيجية تخطيط وإدارة المخزون يعد تعديل استراتيجية تخطيط وإدارة المخزون طريقة أخرى لزيادة المرونة، حيث يكافح العديد من المصنعين والموزعين وتجار التجزئة لتحديد مقدار المخزون الذي يجب حمله فِيْ ضوء العقبات الأخيرة فِيْ سلسلة التوريد.