أزمات واجهت هاني شاكر بنقابة الموسيقيين

شهدت فترة عمل الفنان المصري هاني شاكر لمدة خمس سنوات كقائد للمهن الموسيقية قبل تسليم استقالته العديد من الأزمات.

فِيْ نوفمبر 2022، أصدر اتحاد المهن الموسيقية قرارًا بتعليق 19 مهرجانًا وفناني الأغاني الشعبية من الغناء.

وضمت القائمة حسن شاكوش، حمو بيكا، عمرو حاحة، علاء فِيْفتي، أحمد قاسم من فِيْلو الشهِيْر، ولد سليم، الزعيم، مجدي شطا، كزبرة، أحمد موزة، أبو ليلى، وزة مطرية، عصابة الكعب العالي وشقال. الواحة.

ونجح بعض هؤلاء فِيْ تصحيح أوضاعهم مع النقابة وخاصة شاكوش للغناء من جديد، لكن الصراع بين فناني المهرجان والنقابة لم ينته بعد، بعد أن أراد هاني شاكر من الجميع تصحيح شروط اتفاقهم مع النقابة. القوانين.

ولم تتوقف الأزمات عَنّْد هذا الموضوع وحده، فالفنان هاني شاكر نفسه رأى أنه يواجه أزمة تلو الأخرى، لكن يمكنه حلها، لكن سمعة النقابة بدأت تتآكل وتعرضت لهجوم من قبل شخصيات بارزة من بينهم الموسيقار حلمي. بكر، المطرب الكابتن محمود التهامي، والناقد السينمائي طارق الشناوي وغيرهم.

لكن ما حدث، الاثنين 27 يونيو، فِيْ مؤتمر صحفِيْ عقد للسماح لفنان المهرجان حسن شاكوش بالغناء مرة أخرى، والاعتذار لفرقة الإيقاع بعد الإساءة لهم قبل أشهر، عَنّْ مشاجرات ومواجهات بين مختلف أعضاء النقابة. ، جعل الفنان هاني شاكر ينسحب من المؤتمر وبعد ساعات، أعلن استقالته بقرار لا رجوع فِيْه.

وشهد المؤتمر الصحفِيْ حالة من الفوضى بين مجلس النقابة ورئيس فرقة الإيقاع سعيد الأرتيست، بسبب اعتراض الأخير على إصدار النقابة لبطاقة عمل “كارنه” لحسن شاكوش.

أما باقي الأزمات التي واجهها الفنان هاني شاكر خلال رئاسته لاتحاد المهن الموسيقية فِيْ مصر، فنستعرضها فِيْ الفِيْديو أعلاه.