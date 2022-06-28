أزمة آمال ماهر تتصاعد وتصل البرلمان المصري لكشف حَقيْقَة اختفائها

اشتد موضوع اختفاء الفنانة المصرية أمل ماهر، منذ الإعلان عَنّْ الأمر قبل أيام وسط حالة من القلق لدى الجمهُور، فِيْما تقدمت النائبة أمل عبد الحميد بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، حنفِيْ الجبالي موجه الى رئيس الوزراء للتوضيح وطلب الكشف عَنّْ مصيره.

وقالت النائبة أمل فِيْ طلبها إن اختفاء الفنانة المصرية احتل مساحة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، حيث أطلق ناشطون هاشتاغ يدعو إلَّى الكشف عَنّْ مصير المطربة التي كان لها. أعلن. الانسحاب المفاجئ قبل عام، بعد الانفصال عَنّْ زوجها، للاختباء عَنّْها بعد ذلك، كل الأنظار عليها.

وأضاف أن أمل ماهر قبل أن تصبح فنانة كانت مواطنة مصرية الجنسية، وانتشرت شائعات كثيرة حول اختفائها فِيْ ظروف غامضة، واعتزالها الغناء والحفلات العامة، ومعاناتها وخوفها الشديد.

وأشار الممثل إلَّى أن نقابة المهن الموسيقية التي تحركت مؤخرًا فِيْ هذه القضية، حاولت إرسال رسائل مطمئنة بأنها تواصلت مع أسرته، التي أكدت أنه بخير، مما يزيد من حالة الغموض والجدل والسؤال أيضًا. .. لماذا اتصلت بأسرتك ولم تتصل بالجهة المهتمة

انتقدت النائبة أمل عبد الحميد صمت نقابة المهن الموسيقية لأكثر من عام فِيْ مواجهة أنباء اعتزال أحد أهم أصوات الغناء المصري والعربي، وصمتها فِيْ غياب أمل ماهر، واختفاء حفلاتهم وألبومات أغانيهم.

وعلقت قائلة “من المؤسف والمريب والمخيف أيضا أن يصبح غياب مطرب من عيار أمل ماهر أو غياب أي مواطن مصري سؤال وجدل وشائعات وشبهات أسوء أكثر إصرارا على الصمت”. والغموض وخلق جو من الشائعات “.

وحثت النائبة أمل عبد الحميد الفنانة أمل ماهر، على الخروج بنفسها لطمأنة جمهُورها، كَمْا طالبت الجهات المختصة بحسم الجدل الذي أثير وقطع مسار رعاة الشائعات، وتوضيح حَقيْقَة الاختفاء. للفنان. ، لقطع الشك على وجه اليقين.

وكان الفنان هاني شاكر، قال قبل أيام، فِيْ تصريحات متلفزة، إنه اتصل بأسرة أمل ماهر وأكد أنه بخير، وأنه سيخرج قريبًا من صمته ويضع حدًا لهذه الشائعات.

وأضاف شاكر “لا صحة للحديث الفارغ عَنّْ اختفاء الفنانة أمل ماهر، ولا داعي للمزايدة على هذا الموضوع، وطمأنتنا عائلتها بأنها ستخرج قريباً ببيان لطمأنة جمهُورها. “. . “

واعتبر رئيس نقابة المهن الموسيقية أن هناك محاولات من قبل عدة أشخاص لخلق فضيحة حول هذا الموضوع وتضخيمه بشكل فج وغير مقبول.