أزمة أوروبا تتفاقم قبل الشتاء.. أسعار الغاز تشتعل

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المستمر، الجمعة، فِيْ ظل صعوبة قيام الاتحاد الأوروبي بجمع احتياطيات كافِيْة تمكنه من الاستغناء عَنّْ واردات الغاز الروسي خلال فصل الشتاء دون التسبب فِيْ نقص.

تم تداول العقد الآجل للغاز الهُولندي TTF، الغاز الطبيعي المرجعي فِيْ أوروبا، عَنّْد 249 يورو لكل ميغاواط / ساعة، حوالي الساعة 11.50 بتوقيت جرينتش (13.50 فِيْ باريس)، وهُو مستوى لم يُسجل منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية عَنّْدما كانت الأسواق شهد تقلبات كثيرة.

أغلق الخميس عَنّْد مستوى تاريخي قدره 241 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

ومع ذلك، لا يزال سعر الغاز بعيدًا عَنّْ الذروة التاريخية التي سجلها فِيْ السابع من مارس عَنّْد 345 يورو.

قالت هِيْئة تنظيم الطاقة الألمانية، الخميس، إن البلاد قد لا تحقق هدف ملء خزاناتها الذي حددته حكومة أولاف شولتز.

وحذر رئيس الهِيْئة كلاوس مولر من نقص فِيْ عدة مناطق فِيْ الشتاء، مشيرا إلَّى أن “الأمر لا يتعلق بشتاء واحد بل شتاءين على الأقل، والشتاء الثاني قد يكون أصعب”.

وتحاول أوروبا بصعوبة وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها ألمانيا بشكل خاص والتي تستخدمها موسكو كأداة ضغط فِيْ سياق غزوها لأوكرانيا.

فِيْ ألمانيا، تفرض الدولة ضريبة جديدة مثيرة للجدل على الغاز، تبدأ من الأول من أكتوبر، وستتسبب فِيْ زيارة لتكلفة استهلاك الأفراد والشركات بمقدار 2.4 سنت للكيلوواط / ساعة.

حتى لو وعدت الحكومة بتخفِيْف تأثير الزيادة على أفقر الناس، يعتقد محللو دويتشه بنك أن “صدمة قانون أكتوبر ستؤدي إلَّى انخفاض فِيْ طلب الأسر”.

زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية

تتأثر الكهرباء تلقائيًا بتطور أسعار الغاز، حيث يعاني السوق من تكلفة محطات الغاز (والفحم) التي تستخدم لضمان توازن النظام.

وقال محللون فِيْ ريستاد إنرجي إن ما ساهم فِيْ ارتفاع الأسعار هُو “انخفاض مستويات الرياح (لتوربينات الرياح) وكذلك ارتفاع تكاليف الفحم والغاز”.

فِيْ الوقت نفسه، حدت فصول الصيف الحارة من إنتاج الكهرباء، حيث أثرت الموجة الحارة على أنظمة التبريد لمحطات الطاقة النووية، كَمْا منع الجفاف القوارب من إيصال الفحم إلَّى محطات الطاقة الألمانية.

ومع ذلك، فإن الموجة الحرارية تحفز استهلاك الكهرباء للتكييف والتهُوية، مما يحد من الانخفاض الطبيعي فِيْ الاستهلاك خلال فصل الصيف.

تجاوزت تكلفة الكهرباء التي سيتم توصيلها العام المقبل فِيْ ألمانيا لأول مرة 500 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مقارنة بما يزيد قليلاً عَنّْ 300 يورو فِيْ أوائل يوليو.

وقال جون بلاسار المحلل فِيْ ميرابود “قد تكون هذه أكبر أزمة طاقة فِيْ أوروبا منذ جيل على الأقل.”

زيت منخفض

فِيْ غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بنسبة 2.07٪ إلَّى 94.59 دولارًا لخام برنت القياسي الأوروبي فِيْ بحر الشمال لتسليم أكتوبر، وأقل من 1.99٪ إلَّى 88.72 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) للتسليم. سبتمبر.

قال ستيفن برينوك، المحلل فِيْ PVM “هناك الكثير من الأسباب لتوقع التراجع، لكن يبدو أن اللاعبين فِيْ السوق قد نسوا ذلك منذ جلستي تداول”.

وأشار إلَّى أن أحجام التداول ضعيفة هذا الصيف، مما يشجع على زيادة تقلب الأسعار، وهذا ما يدفع المحلل إلَّى عدم المراهنة على الانتعاش الذي بدأ يظهر الأربعاء بعد انخفاض مفاجئ فِيْ المخزونات الأمريكية.

وأضاف أن “احتمال أن يؤدي الركود العالمي إلَّى القضاء على الطلب لا يزال مصدر القلق الرئيسي، مع إصدار بيانات غير مشجعة من منطقة اليورو والصين”.

يوم الجمعة، انعكس ارتفاع الدولار، مدعومًا بإمكانية تشديد السياسة النقدية الأمريكية، على النفط أيضًا.

بما أن الدولار هُو العملة المرجعية لسوق النفط، فإن ارتفاعه يؤثر على القوة الشرائية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.