أزمة أوكرانيا تستنفر الجزائر لأمنها الغذائي.. هل تحصن مخازنها

قد تكون ضارة ومفِيْدة، مثل حرب أوكرانيا، التي نجحت فِيْ إثارة المياه الراكدة للأمن الغذائي الجزائري لعقود.

خطوة بدت متزامنة مع اللحظات الأولى لاندلاع الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ فبراير الماضي، والزلزال الاقتصادي الذي فرضته على العالم، سواء فِيْ أسواق النفط، أو فِيْما يتعلق بصادرات القمح الروسية والأوكرانية، التي تسبب تراجعها. حالة من اليقظة الشديدة خاصة فِيْ الدول النامية.

والجزائر، ثاني أكبر مستورد للقمح فِيْ إفريقيا، تواجه الآن رهانًا كبيرًا للغاية، يؤكد خبراء اقتصاديون أنه لا يختلف عَنّْ التحديات الأمنية المتمثلة فِيْ تأمين ثم تعزيز أمنها الغذائي.

يأتي ذلك فِيْ وقت بلغ المعدل السنوي لواردات الجزائر من المواد الغذائية نحو 10 مليارات دولار سنويا، وسط خطط لخفض فاتورتها بمقدار 2 مليار دولار بحلول عام 2024.

تعتبر الزراعة من أهم القطاعات التي تعد من ركائز الاقتصاد الجزائري، رغم أن الخبراء يؤكدون أنها لا تزال “قطاعا متساهلا”، حيث تساهم بنسبة 12.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تعادل حوالي 25. مليار دولار سنويا، وتوفر 2.6 مليون فرصة عمل حسب أرقام رسمية من وزارة الفلاحة الجزائرية.

فِيْ أبريل الماضي، صنف “مؤشر الأمن الغذائي العالمي” الجزائر فِيْ المرتبة الأولى فِيْ القارة الأفريقية والمرتبة 54 من 113 دولة حول العالم فِيْ عام 2022.

وأكد التصنيف أن ترتيب الجزائر تحسن بفضل مجموع نقاط يقدر بـ 63.9 نقطة من أصل 100، أي 77.9 نقطة للاستخدام، و 58 نقطة للوفرة، و 62 نقطة لجودة الغذاء والسلامة الصحية، و 50.7 نقطة للموارد الطبيعية والقدرة على الصمود. .

وكشف التصنيف أن الجزائر باتت مؤشرا تصاعديا فِيْ مجال الأمن الغذائي منذ عام 2012، وبذلك تحسنت مكانتها من المركز 70 عام 2022 إلَّى المركز 58 عام 2022 ثم إلَّى المركز 54 عام 2022.

تدابير حازمة

منذ اندلاع الأزمة فِيْ أوكرانيا، استشعرت الحكومة الجزائرية الخطر على أمنها الغذائي، وبدأت فِيْ اتخاذ قرارات وإجراءات عملية لضمان أمنها الغذائي، فِيْ القمح والشعير، وحتى فِيْ مختلف المحاصيل الزراعية الأخرى، بحسب للخطط المستقبلية لإنشاء صناعة زراعية، والبحث عَنّْ أسواق خارجية لمنتجاتها الزراعية.

وآخر هذه القرارات اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، ناقش فِيْه مقترحًا لإعداد المسار الفني لموسم إنتاج الحبوب 2022/2023.

وطالب الرئيس تبون حكومته، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، حصلت “العرب اليوم نيوز” على نسخة منه، على “تكثيف الجهُود لضمان الأمن الغذائي، خاصة فِيْ مجال الحبوب، فِيْ ظل الوضع الدولي الحالي”. التقلبات “.

وهُو تحد أكدت الرئاسة الجزائرية أنه “يجب الفوز به مهما كانت الصعوبات والعقبات، لأن قدرات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي”.

كَمْا دعا الرئيس الجزائري وزير الفلاحة إلَّى إعداد خطة جديدة لإعادة تنظيم القطاع “بعيدا عَنّْ كل أشكال البيروقراطية ومراعاة الكفاءة فِيْ المجال”.

بالإضافة إلَّى “التوسع فِيْ الأراضي الزراعية لإنتاج الأعلاف، مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة لزيادة المساحات الزراعية والمحاصيل كإتجاه جديد يساهم فِيْ تجسيد الأمن الغذائي”.

لم تنتظر وزارة الزراعة الجزائرية طويلا بعد أوامر رئيس البلاد، حيث أصدرت، الأربعاء، قرارات “الفصل الجماعي” دون توضيح الأسباب التي تضمنت إنهاء واجبات مدير الملكية الزراعية. ومدير عام المكتب القومي للألبان ومدير عام مكتب تنمية الزراعة فِيْ الأراضي الزراعية.

محاصرة “أباطرة” القمح

ومن أكثر القرارات الحازمة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية إنشاء “قطب فلاحي غذائي كبير”، وهُو مجمع يتضمن اقتناء مجمعات القمح المستردة من رجال الأعمال الذين أدينهم القضاء الجزائري فِيْ قضايا فساد من العهد السابق. وصدرت أحكام نهائية بحقهم بمصادرة الأملاك.

كَمْا قررت حكومة أيمن بن عبد الرحمن “دمج المكتب الوطني المهني للحبوب وجميع الوحدات المتخصصة فِيْ هذا المجال التابعة للدولة فِيْ هذا القطب الجديد”.

وتقرر أن يكون للجزائر “كيان زراعي وغذائي موحد” تضمن مصادرة مجمع “الرياض الجزائر” ومطاحن “الشرفة” مع دمج المطاحن الحكومية فِيْ هذا القطب الزراعي.

جاء قرار الحكومة عقب تحقيقات أمنية أكدت أن “مكتب الحبوب الجزائري المحترف” كان “معقلًا لعقود مافِيْا الحبوب”، وتمكنوا على مر السنين من احتكار بيع القمح فِيْ الجزائر، فضلاً عَنّْ فرض ندرة. فِيْ أوقات مختلفة.

وعلى صعيد مماثل، تمكنت السلطات الجزائرية من استعادة 750 ألف هكتار من المساحات الزراعية، مُنحت معظمها امتيازات لرجال أعمال وسياسيين ونواب وشخصيات أمنية فِيْ عهد النظام السابق.

المساحة القابلة للاسترداد من 2750.000 هكتار هِيْ إجمالي المساحة الصالحة للزراعة فِيْ الجزائر.

من جهة أخرى، منحت وزارة الفلاحة الجزائرية مساحة إجمالية قدرها مليون و 150 ألف هكتار لـ 140 ألف مستفِيْد من نظام الملكية العقارية. بهدف منحها للدولة أو للخاصة.

ودعت الوزارة المستثمرين إلَّى التركيز على المناطق الصحراوية لاستثماراتهم الزراعية خاصة فِيْ المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والذرة والأعلاف وبنجر السكر.

احتياطي آمن

وفِيْ وقت سابق، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفِيْة الجزائري عبد الحفِيْظ هاني أن مخزون القمح فِيْ الجزائر “يكفِيْ لمدة 10 أشهر” لتلبية الاستهلاك المحلي.

وتوقع “هاني” فِيْ تصريحات إعلامية “وفرة” من القمح الجزائري خلال الموسم الجاري يقدر بنحو 3.2 مليون طن.

وكشف وزير الفلاحة أن الجزائر استوردت فِيْ العطاء الدولي الأخير 3 ملايين طن قمح إضافِيْة، ما رفع مخزون البلاد من هذه المادة الحيوية إلَّى 10 أشهر.

فِيْ يناير الماضي، قررت الحكومة الجزائرية رفع سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين، فِيْ خطوة تهدف إلَّى تشجيع زراعة السلعة الغذائية الاستراتيجية وتسريع الاكتفاء الذاتي.

قرر مجلس الوزراء الجزائري رفع أسعار شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وتقرر رفع سعر شراء القمح الصلب إلَّى 6000 دينار (43.08 دولار) للقنطار (100 كيلوغرام) من 4500. وتعَنّْي هذه الخطوة زيادة سعر شراء القمح المحلي بنسبة 33٪، وكذلك رفع سعر شراء القمح اللين من 3500 دينار إلَّى 5000 دينار.

وتبلغ واردات الجزائر السنوية من الحبوب بنوعي القمح نحو 7 ملايين طن بفواتير تزيد على ملياري دولار سنويا.

يقدر متوسط ​​الإنتاج المحلي السنوي من القمح الصلب بنحو 3.17 مليون طن، والمساحات المزروعة 8.6 مليون هكتار.