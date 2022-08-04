أزمة استيراد فِيْ مصر.. توقف شبه تام للسلع المستوردة والأسعار تحلّق

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين فِيْ مصر، إن عمليات استيراد البضائع الجاهزة توقفت تقريبا منذ مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي بإلغاء التعامل مع مستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية. فِيْ وقت يشهد فِيْه السوق معاناة المستوردين وقرب نفاد مخزونهم.

تقوم الاعتمادات المستندية بإجراء المعاملة بين بنك المستورد وبنك المصدر، بشرط أن تكون البنوك فِيْ بلد المستورد والمصدر هِيْ الرَابِطْ لتنفِيْذ عملية الاستيراد بأكَمْلها.

وأضاف بيشاي فِيْ تصريح صحفِيْ اليوم الأربعاء، أن معظم السلع التامة الصنع تعاني من نقص حاد فِيْ السوق نتيجة توقف شبه كامل فِيْ عمليات الاستيراد، خاصة بالنسبة للسلع التامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. والأدوات المكتبية والخشب والأثاث ولعب الأطفال وقطع الغيار. و اخرين.

أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين فِيْ مصر إلَّى أنه تلقى العديد من الشكاوى فِيْ مختلف القطاعات التجارية حول عدم قدرتهم على استيراد سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الأسعار للارتفاع بنسبة تتراوح بين 20٪ و 45٪. ٪ حسب كل قطاع على حدة. .

واقترح بيشاي أن يقبل المستوردون العملة الصعبة بإيصالات رسمية من الصيارفة، من أجل فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بسرعة، وتسريع الإفراج عَنّْ البضائع فِيْ الموانئ.