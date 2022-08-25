أزمة الأسعار تحرق ألواح الطاقة الشمسية فِيْ الصين.. ما القِصَّة

يهدد تصاعد المخاوف صناعة الألواح الشمسية فِيْ الآونة الأخيرة، مع ارتفاع أسعار الإمدادات، الأمر الذي يهدد الصناعة ككل.

التكاليف تهدد بتركيب الألواح الشمسية

تتجه السلطات الصينية للحد من ارتفاع أسعار متطلبات تصنيع الألواح الشمسية، لأن التكاليف الباهظة تهدد بإبطاء تركيب هذه الألواح فِيْ الصين فِيْ وقت تسعى فِيْه الدولة للتوسع فِيْ استخدام الألواح النظيفة. مصادر الطاقة.

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ثلاث وكالات حكومية مركزية فِيْ بكين دعت السلطات المحلية إلَّى اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية فِيْ سوق إمدادات الطاقة الشمسية، مثل التلاعب فِيْ الأسعار.

جاء ذلك فِيْ بيان مشترك لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتنظيم السوق والإدارة الوطنية للطاقة.

الأسعار عَنّْد أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات

ولفتت بلومبرج إلَّى أن سعر البولي سيليكون، أحد المكونات الأساسية للألواح الشمسية، ارتفع إلَّى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، وهُو ما يرفع أسعار الألواح الشمسية ويؤدي إلَّى تأجيل أو إلغاء مشاريع تركيب هذه الألواح للعديد من عملاء.

يقلل السعر المرتفع للبولي سيليكون من هُوامش الربح لأكبر صانعي الألواح الشمسية فِيْ العالم، ومعظمها يقع فِيْ الصين. أعلنت شركة Longi Green Energy Technology، أمس، عَنّْ انخفاض هامش ربحها خلال النصف الأول من العام الحالي إلَّى 17.6٪، مقابل 22.7٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفقًا لـ Bloomberg New Energy Finance News، يبلغ سعر البولي سيليكون حاليًا حوالي 39 دولارًا للكيلوغرام، بعد أن انخفض إلَّى أدنى مستوى له على الإطلاق، ليسجل 6 دولارات للكيلوغرام الواحد فِيْ يونيو 2022. لا يمكن للشركات بناء مصانع إنتاج بالسرعة المطلوبة لمواكبة الوتيرة. مع النمو السريع للطلب على الألواح الشمسية فِيْ ظل الارتفاعات القياسية لمصادر الطاقة الأخرى، خاصة الغاز الطبيعي والنفط.