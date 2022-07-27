أزمة الخبز فِيْ لبنان.. بيع بالهُوية واتهامات تلاحق السوريين

تتفاقم أزمة نقص الخبز فِيْ لبنان بشكل يومي، وسط تبادل اتهامات بالمسؤولية بين الأفران ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلَّى اتهامات للنازحين السوريين.

وتشهد المخابز فِيْ المحافظات اللبنانية حشود ضخمة وطوابير طويلة، حتى أصبح الحصول على “ربطة الخبز” مهمة طويلة وشاقة.

ولم تتوقف الأمور عَنّْد هذا الحد، بل شهدت بعض المناطق مشاجرات عَنّْيفة وإطلاق نار أسفرت عَنّْ إصابات نتيجة الازدحام خاصة فِيْ مناطق البقاع والشمال.

كَمْا قام مواطنون فِيْ جبل لبنان بإغلاق الطرق أمام المخابز، مما تسبب فِيْ ازدحام مروري خانق.

كَمْا رفعت هذه الأزمة من مستوى العَنّْصرية بحق اللاجئين السوريين، بعد تعدد الدعوات لهم بعدم بيع الخبز، واتهامهم بتناول الخبز اللبناني المدعم، وإزاحة طعامهم، وطلب بعض المخابز من المشتري هُويته قبل بيعه له. ربطة خبز فِيْ حادثة لم تقع فِيْ زمن الحرب.

وزادت الأزمة من ازدهار السوق السوداء، حيث بيعت ربطة خبز فِيْ بعض المناطق بأكثر من 70 ألف جنيه.

ولم تساعد تأكيدات وزير الاقتصاد اللبناني على دخول آلاف الأطنان من القمح إلَّى لبنان فِيْ تهدئة الأمور التي تفاقمت بمرور الساعات.

مع تقدم ساعات المساء، أغلق عدد كبير من الأفران التي لا تزال تبيع الخبز خوفًا من الحوادث الأمنية التي قد تحصل فِيْ ساحاتها الخارجية نتيجة الاندفاع.

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، إن وزارته أعادت توزيع جداول القمح بشكل عادل على جميع المخابز والمطاحن فِيْ جميع الأراضي اللبنانية.

وأشار إلَّى أنه “خلال يومين سيكون لدينا أكثر من 30 ألف طن قمح و 20 ألف طن إضافِيْة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إلَّى أن أزمة الخبز ستنتهِيْ هذا الأسبوع، وستكون هناك جداول جديدة وآلية توزيع، وستكون هناك جهة رقابية من قبل وزارة الداخلية والجمارك وأمن الدولة لتنفِيْذ خطة حل أزمة الخبز.

وأوضح سلام أنه بمجرد الموافقة على قرض البنك الدولي، سيتم تمديد الدعم لمدة 9 أشهر إضافِيْة، وبعد 9 أشهر سيتغير الدعم من دعم السلع إلَّى الدعم من خلال بطاقات التمويل.

وافق مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، على اتفاقية قرض قدمها البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتنفِيْذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

وصرح سلام خلال الجلسة التشريعية فِيْ مجلس النواب أنه “إذا تم اتخاذ قرار برفع الدعم، فسيكون سعر ربطة الخبز 30 أو 35 ألف ليرة لبنانية”.

ربطة خبز مدعومة من الحكومة اللبنانية تباع بسعر 18 ألف ليرة لكل 5 أرغفة.

من جانبه شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فِيْ البرلمان على أهمية تنظيم وصول القمح والدقيق للمطاحن والمخابز، مشيرا إلَّى أن هذا الأمر مرتبط بآلية واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة.

وأبلغ رئيس الوزراء مجلس النواب أن “معظم أكياس الخبز التي يتم إنتاجها تذهب إلَّى غير اللبنانيين، والجميع يعرف ذلك”.

فِيْ غضون ذلك، شددت نقابات الأفران والمخابز فِيْ لبنان على ضرورة تنظيم هذا القطاع وتوفِيْر القمح لجميع المطاحن، بحيث يتم توفِيْر الدقيق بشكل طبيعي لجميع المخابز “، لأن إيقاف مطحنة واحدة عَنّْ العمل قد يؤثر على كَمْيات الطحين. ”

ولفتت إلَّى ضرورة قيام المخابز بزيادة معدل إنتاجها لمواكبة الطلب المتزايد نتيجة وجود أكثر من 700 ألف سائح من جهة، ولزيادة الطلب على الخبز العربي بسبب ارتفاع سعر الخبز الفرنسي والخبز الفرنسي. مشتقاته بعد رفع الدعم عَنّْ الطحين المخصص لتصنيعه من ناحية أخرى، مؤكدا أن “أصحاب الأفران يعانون من صعوبة العمل فِيْ ظل الظروف الحالية والمواطنين يندفعون إلَّى أبواب الأفران، والوقت قد حان. تعالوا لتنتهِيْ هذه المعاناة سواء للمواطن أو صاحب المخبز “.

وطالبت النقابات بتواجد القوات الأمنية أمام الأفران للسيطرة على الوضع الأمني ​​، لأن الأمور بدأت تفلت من مكانها، حيث اضطر بعض الأشخاص إلَّى دخول الأفران بالقوة والتشقق، الأمر الذي دفع صاحب المنزل لإغلاق فرنه.

دعا أمين سر نقابة المخابز العربية فِيْ بيروت وجبل لبنان ناصر سرور المواطنين إلَّى عدم التسرع أمام الأفران، موضحا أن معظمها لا يحتوي على دقيق.

وأكد أن الأفران فقدت السيطرة على القطاع وأن مصائب كبيرة حلت بنا والتي سبق أن حذرنا منها.

وطالب سرور وزارة الاقتصاد والتجارة بإعادة النظر فِيْ توزيع حصص الأفران من الدقيق حسب احتياجات كل مخبز ومنطقة.

يستورد لبنان ما بين 600 ألف و 650 ألف طن من القمح سنوياً، 80 فِيْ المائة منها من أوكرانيا.