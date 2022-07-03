أزمة الريال الإيراني تشتد بعد فشل محادثات الدوحة “النووية”

تراجعت العملة الإيرانية (الريال) اليوم أمام العملات الأجنبية، وفِيْ مقدمتها الدولار، بعد فشل المفاوضات النووية فِيْ الدوحة.

قبل أيام أعلن المنسق الأوروبي للمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، إنريكي مورا، فشل المحادثات غير المباشرة

منذ بداية العام الإيراني، فِيْ 21 مارس، عَنّْدما توقفت المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، خسر الريال الإيراني ربع قيمته، لكن مع إعلان إيران استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، بوساطة أوروبية. الاتحاد انخفض سعر الدولار من 330 ألف إلَّى 300 ألف ريال.

لكن بعد إعلان فشل هذه المفاوضات فِيْ الدوحة، بدأ سعر الدولار بالارتفاع من جديد، ووصل إلَّى عتبة 330 ألف ريال حتى مساء الأحد.

وأفادت مواقع متخصصة بشؤون الصرف أن سعر الدولار الأمريكي بلغ 330 ألف ريال، فِيْما بلغ سعر اليورو 340 ألف ريال، فِيْما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 390 ألف ريال.

ارتفع سعر الدولار بنحو 2.5٪ مقارنة باليوم السابق، وارتفع بأكثر من 9٪، مقارنة بالأربعاء عَنّْدما انتهت المفاوضات النووية.

كَمْا أثر انهِيْار الريال الإيراني على ارتفاع أسعار الذهب فِيْ الأسواق المحلية الإيرانية.

ولم يعرف بعد إلَّى أي مدى سيستمر الاتجاه الصعودي للدولار مقابل الريال الإيراني، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون استمرار هذا الوضع فِيْ الأيام المقبلة حتى استئناف المحادثات مرة أخرى.

تُبلغ السلطات الإيرانية دائمًا عَنّْ الحالة “المناسبة” لاحتياطيات النقد الأجنبي للبلد ونقص ضخ النقد الأجنبي فِيْ السوق. كَمْا قال وزير النفط الإيراني إن عائدات النفط فِيْ البلاد ارتفعت بنسبة 50٪ العام الماضي.

يُظهر التقرير السنوي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن دخل تصدير النفط الإيراني فِيْ عام 2022 كان أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه فِيْ عام 2022 ؛ لكن هذا التقرير يضيف أيضًا أن إجمالي صادرات وخدمات إيران النفطية وغير النفطية كان مساويًا لوارداتها العام الماضي.

وبالتالي، على الرغم من الزيادة فِيْ عائدات النفط، لا يُتوقع دخول المزيد من العملات الأجنبية إلَّى البلاد.

فِيْ غضون ذلك، تظهر أحدث إحصاءات البنك المركزي أن أكثر من 10 مليارات دولار من رأس المال هربت من إيران فِيْ الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وحده.

إن انخفاض قيمة الريال يغذي التضخم المتفشي فِيْ إيران، ووفقًا لآخر تقرير صادر عَنّْ مركز الإحصاء، بلغ معدل التضخم أكثر من 52٪ فِيْ يونيو الماضي، أي بعبارة أخرى، نمو الأسعار فِيْ يونيو من هذا العام مقارنة بـ كان الشهر نفسه من العام الماضي 52٪.

وبسبب انخفاض الريال، أظهرت آخر إحصائيات البنك المركزي أن نمو أسعار المساكن فِيْ يونيو بلغ 8.4٪ مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.