أزمة “السلع الأساسية” تستعر.. المضاربون فِيْ مرمى نيران الرئيس التونسي

وجدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضرورة مواجهة المحتكرين بشكل عام والذين يهددون بإتلاف البضائع لرفع الأسعار.

وذكّر سعيد بضرورة تكامل كافة أجهزة الدولة فِيْ مواجهة المحتكرين والمضاربين.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، اليوم الأربعاء، وزير التجارة وتنمية الصادرات، ربيع بن حمزة، بقصر قرطاج.

وأشار سعيد، فِيْ هذا السياق، إلَّى ضرورة توفِيْر اللوازم المدرسية بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين، وأن تكون هذه الأدوات المدعومة ذات جودة مقبولة. كَمْا دعا سعيد جميع الأطراف المتدخلة إلَّى عدم التسامح مع أي شخص أو كيان يسعى لاستغلال هذه المناسبات وغيرها لمزيد من الإثراء غير المشروع.

كَمْا تم خلال هذا الاجتماع بحث ملف إتلاف بعض المنتجات الزراعية مثل البطاطس وغيرها، حيث تحدث قيس سعيد عَنّْ إمكانية مصادرتها وتعقب من يعمل على تدمير ثروات تونس .. مشيراً إلَّى أن التخزين ليس ممنوعاً. فِيْ إطار القانون. .

وفِيْ هذا السياق، نوقشت قضية غياب بعض المواد الغذائية من حين لآخر، والتي لا تتعلق بالقدرات المالية للدولة بقدر ما تتعلق بمحاولة خلق أزمات بين الحين والآخر.

ويرى مراقبون أن ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ 8.2 فِيْ المائة بحسب الأرقام الرسمية، من المرجح أن يرتفع، ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين فِيْ تونس.

وأشار صلاح الهاشمي، أستاذ الاقتصاد التونسي، إلَّى أن احتكار المواد الأساسية والغذائية زاد من صعوبات المعيشة لدى التونسيين.

وأوضح فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز” أن نسبة كبيرة من المحتكرين تقف وراءهم من قبل الأحزاب السياسية التي كانت حاكَمْة على مدى السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن محاربة الاحتكار فِيْ تونس أولوية من خلال تفكيك جماعات ضغط الفساد فِيْ تونس، الأمر الذي أدى إلَّى تعميق الأزمة الاقتصادية.

وكان قيس سعيد صادق فِيْ مارس الماضي على مرسوم رئاسي يقضي بعقوبات تصل إلَّى السجن المؤبد عَنّْ كل احتكار لمواد أساسية فِيْ البلاد.

نقص حاد فِيْ البن والبنزين

تشهد تونس هذه الأيام نقصا كبيرا فِيْ البن والبنزين.

وقال مصدر بوزارة التجارة التونسية لـ “العرب اليوم الإخبارية” إن مخزون البنزين فِيْ تونس يكفِيْ لشهر واحد فقط. كَمْا انخفضت كَمْيات البن الموزعة فِيْ السوق إلَّى النصف بسبب عدم قدرة تونس على توصيل الموردين الأجانب فِيْ الوقت المحدد.

وأضاف أن نقص العملة الصعبة جعل الحكومة تجد صعوبة فِيْ استيراد البن والبنزين.

وتابع إلَّى جانب هذه الأسباب، أثرت الأزمة الأوكرانية الروسية على الاقتصاد التونسي، مشيرًا إلَّى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الاحتكار بكافة أنواعه فِيْ الفترة المقبلة.

استقبل قيس سعيد، بقصر قرطاج، صباح اليوم، نائلة نويرة، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، برفقة خالد بطين، رئيس ومدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول، وقيس بجاوي من المؤسسة التونسية للبترول. أنشطة.

وتطرق اللقاء إلَّى عدد من التجاوزات التي مرت بها ولا تزال تشهدها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. أذن رئيس الجمهُورية بفتح تحقيق إداري وقضائي وتنزيل كل طرف المسؤولية فِيْ هذا القطاع المهم.