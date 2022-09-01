أزمة الطاقة تأكل أكبر اقتصادات أوروبا.. أسواق ملتهبة

أوقف المصنعون الألمان الإنتاج يوم الأربعاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الضغط الروسي على إمدادات الغاز، فِيْما وصفته الحكومة بأنه “مقلق”.

أوقف نورد ستريم 1، أمس الأربعاء، إمدادات الغاز الطبيعي لألمانيا لمدة ثلاثة أيام متتالية، لأسباب وصفتها شركة غازبروم الروسية العملاقة بأنها توقف إلزامي لأغراض الصيانة الدورية، فِيْما رفضت ألمانيا هذا العذر.

قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الأربعاء، إن الصناعة عملت بجد لخفض استهلاكها من الغاز فِيْ الأشهر الأخيرة، وذلك جزئيًا بالتحول إلَّى أنواع وقود بديلة مثل النفط، مما سيجعل عملياتها أكثر كفاءة ويقلل الإنتاج.

لكنه قال إن بعض الشركات “أوقفت الإنتاج تمامًا” – وهُو تطور قال إنه “مقلق .. إنه ليس خبراً جيداً، لأنه قد يعَنّْي أن الصناعات المعَنّْية لم تتم إعادة هِيْكلتها فحسب، بل تعاني من تمزق – تمزق هِيْكلي. وهُو ما يحدث تحت ضغط هائل “. “.

إمدادات الغاز

لم تكن ألمانيا راضية عَنّْ وقف إمدادات الغاز، الذي سبقه انخفاض بنسبة 80٪ عبر نورد ستريم 1، لكن الأسعار بدأت تثقل كاهل كل دول القارة بقيادة أكبر اقتصاد أوروبي.

يؤثر ارتفاع أسعار الغاز على الجميع من الشركات الصناعية الكبيرة إلَّى الشركات التجارية الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم التي تشكل “المنصة الوسطى”، وحيث تعد الطاقة جزءًا مهمًا من نموذج الأعمال، تعاني الشركات من القلق المطلق.

اعتمد نموذج العمل لأجزاء كبيرة من التصنيع الألماني على وفرة الغاز من روسيا، والتي كانت أرخص من الغاز من المناطق الأخرى ؛ هذه الميزة التنافسية لن تعود فِيْ أي وقت قريب، وربما لن تعود على الإطلاق.

يأتي هذا الانقطاع مع الدول الأوروبية فِيْ وقت تعاني فِيْه بالفعل من ارتفاع حاد فِيْ الأسعار نتيجة تضاؤل ​​الإمدادات الروسية وعدم كفاية إمدادات الغاز الطبيعي من بقية المنتجين.

زادت الأسعار بأكثر من الضعف منذ أن فرضت شركة غازبروم الروسية قيودًا على تسليم نورد ستريم 1 لأول مرة قبل ثلاثة أشهر، فِيْ حين ارتفعت الأسعار اليوم 10 مرات أكثر مما كانت عليه قبل عام.

وتردد تعليقات هابيك صدى التحذيرات الأخيرة من سيجفريد روسروم، رئيس جماعة الضغط التجارية الرئيسية فِيْ ألمانيا، الذي قال فِيْ وقت سابق من هذا الشهر إن العديد من الشركات اضطرت إلَّى وقف الإنتاج لأن “النفقات والدخل لم يعدا متطابقين”.

ارتفاع أسعار الطاقة

وقال إن الشركات الألمانية تعمل ليس فقط فِيْ ضوء ارتفاع أسعار الطاقة ولكن أيضًا فِيْ ضوء الزيادات الأخيرة فِيْ أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة وتباطؤ النمو فِيْ الصين، أحد أكبر أسواق التصدير الألمانية.

تم التأكيد على التشاؤم من خلال استطلاع حديث أجرته إحدى مؤسسات الأبحاث الاقتصادية الرائدة فِيْ ألمانيا، Ifo، والذي أظهر أن ثقة الأعمال الألمانية تراجعت للشهر الثالث على التوالي.

وتراجع المؤشر، الذي يستند إلَّى مسح شهري شمل 9 آلاف شركة، إلَّى أدنى مستوى له فِيْ أكثر من عامين عَنّْد 88.5 انخفاضا من 88.7 الشهر الماضي، وهُو أدنى مستوى منذ ذروة تفشي فِيْروس كورونا فِيْ البلاد.

فِيْ المقابل، تعمل الحكومة الألمانية على حزمة “ضخمة” من تدابير الإغاثة للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط شديدة والذين يعانون من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

ستكون الإجراءات “بالمليارات من رقم واحد” لهذا العام و “المليارات من رقمين” لعام 2023 ؛ كانت الحزمتان السابقتان من تدابير الإغاثة المقدمة فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي لأوكرانيا تبلغ قيمتها مجتمعة 30 مليار يورو.

ولعل أكبر أزمة لم تأت بعد، وهِيْ أن تراجع الإنتاج الصناعي فِيْ ألمانيا سيؤدي إلَّى تراجع الاقتصاد المحلي وبالتالي سيؤثر على اقتصاد منطقة اليورو، وقد يؤثر بشكل أكبر على سعر صرف اليورو الأوروبي.