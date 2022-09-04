أزمة الطاقة تستنزف المليارات من خزائن الدول الأوربية

كافحت العديد من الدول الأوروبية لدعم وحماية الأسر والشركات لمواجهة الارتفاعات القياسية فِيْ أسعار الطاقة منذ بداية حرب أوكرانيا.

فِيْ سعيهم لحل هذه الأزمة، اتخذت فنلندا والسويد وألمانيا بعض الإجراءات فِيْ محاولة لتحقيق الاستقرار فِيْ سوق الطاقة.

فنلندا

وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو (حوالي 10 مليارات دولار) لمساعدة شركات المرافق المتضررة من تقلبات أسواق الطاقة.

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، فِيْ مؤتمر صحفِيْ عقد فِيْ هلسنكي، الأحد، إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية، وسيساعد شركات الطاقة مثل “Fortum Ueji” على تلبية احتياجاتها من السيولة قصيرة الأجل، وفقًا لبلومبرج. .

السويد

تأتي الخطوة الفنلندية فِيْ أعقاب قرار اتخذته السويد المجاورة فِيْ وقت سابق يوم الأحد لتزويد مولدات الكهرباء بما يصل إلَّى 250 مليار كرون (23.2 مليار دولار) فِيْ شكل ضمانات ائتمانية لدرء مخاطر حدوث أزمة مالية.

ألمانيا

وافقت الحكومة الألمانية يوم الأحد على خطة بقيمة 65 مليار يورو (حوالي 65 مليار دولار) لتخفِيْف الضغط على الأسر وسط أزمة طاقة أدت إلَّى ارتفاع الأسعار.

يأتي ذلك فِيْ وقت تواجه فِيْه أوروبا ارتفاعا كبيرا فِيْ تكلفة المعيشة، خاصة فِيْما يتعلق بالطاقة، تزامنا مع تراجع الإمدادات من روسيا وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، وهُو ما ينذر بأزمة شتوية حادة داخل القارة العجوز.

يأتي هذا الإعلان فِيْ أعقاب رزمتين سابقتين من المساعدات تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليار يورو، والتي تضمنت تخفِيْضات ضريبية على البنزين ودعمًا كبيرًا لتذاكر النقل.

تخصص الحكومة 1.5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية 9 يورو على شبكات النقل المحلية والأقاليمية، مع العلم أن السعر من المرجح أن يكون أعلى.

كَمْا أن برلين، التي تعتمد منذ سنوات على واردات الطاقة الروسية لتلبية احتياجاتها، تعرضت لارتفاع أسعار الطاقة مع تقلص الإمدادات من موسكو.

ارتفع التضخم الألماني مرة أخرى إلَّى 7.9٪ فِيْ أغسطس، بعد انخفاضه لمدة شهرين على أثر تداعيات إجراءات المساعدات الحكومية.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلَّى دفع التضخم فِيْ ألمانيا ومنطقة اليورو إلَّى حوالي 10٪ بحلول نهاية العام، وهُو أعلى معدل منذ عقود.

وتأتي حزمة المساعدات الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 يوم السبت كَمْا هُو مخطط بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.

ارتفاع أسعار الغاز

قال محللون فِيْ بنك جولدمان ساكس إن أسعار الغاز الطبيعي فِيْ أوروبا قد ترتفع بقوة، لتقترب من المستويات القياسية المسجلة خلال شهر أغسطس، بعد أن أوقفت روسيا الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1”.

وفقًا لتقرير صادر عَنّْ “بلومبيرج”، قال محللون فِيْ بنك الاستثمار الأمريكي، بمن فِيْهم رئيس أبحاث الطاقة، داميان كورفالين، إن قطع الغاز الروسي سيعيد إشعال حالة عدم اليقين فِيْ سوق الغاز العالمي، خاصة فِيْ فِيْ ضوء عدم الثقة بقدرة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام وإدارة مخزون الغاز لديها خلال الشتاء المقبل.

يتوقع المحللون فِيْ بنك جولدمان ساكس أن يؤدي إغلاق الغاز الروسي إلَّى قفزة كبيرة فِيْ أسعار الغاز اعتبارًا من يوم الاثنين، ليقترب من مستويات أسعار الغاز القياسية فِيْ أغسطس.

أوقفت روسيا الغاز عبر “نورد ستريم 1” نهاية أغسطس الماضي.

ارتفعت أسعار الغاز فِيْ نهاية أغسطس الماضي إلَّى مستويات قياسية، حيث تجاوزت أسعار العقود الآجلة القياسية مستوى 318 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، قبل أن تقلص صعودها، لتغلق عَنّْد أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي.