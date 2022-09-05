أزمة الطاقة تطفئ أنوار متاحف ستراسبورج.. فرنسا تتقشف

أثرت أزمة نقص الطاقة فِيْ فرنسا على العديد من القطاعات، وسط مخاوف فرنسية من تفاقم المشكلة وانعكاساتها على مجرى الحياة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن أحدث القطاعات المتضررة من الأزمة هِيْ المتاحف، مما اضطر السلطات إلَّى زيادة أيام الإغلاق.

وقالت إن “سلطات المتحف فِيْ مدينة ستراسبورغ الفرنسية تعتزم زيادة أيام الإغلاق فِيْ المستقبل القريب فِيْ محاولة لتوفِيْر الطاقة وسط نقص متوقع فِيْ الكهرباء”.

من المتوقع الآن أن تكون أيام الإغلاق الأسبوعية يومين بدلاً من يوم واحد.

كَمْا أمرت هذه المنشآت بإغلاق أبوابها بين الواحدة والثانية بعد الظهر كل يوم.

ستدخل الإجراءات الجديدة لتوفِيْر الطاقة حيز التنفِيْذ فِيْ 3 أكتوبر وستؤثر على ثمانية متاحف. فِيْ المقابل، لن تزيد رسوم الدخول.

يشار إلَّى أن الكثيرين اعتبروا أن الإجراء الذي اتخذه رئيس البلدية جان بارسيجيان مثير للجدل.

مع وضع هذا فِيْ الاعتبار، أطلق العديد من السياسيين التماسًا ضد الإجراء، ودعا الاتحاد العمالي العام عمال المتحف إلَّى الإضراب فِيْ 17 سبتمبر.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن حكومة بلاده قلقة من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عَنّْ ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلَّى أنها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.

وأشارت وكالة بلومبرج للانباء إلَّى أن الحكومة الفرنسية تعهدت باحتواء الزيادة السنوية فِيْ أسعار الكهرباء بنسبة 4٪ من خلال اللجوء إلَّى التخفِيْضات الضريبية فِيْ المقام الأول.

أوضح بلومبرج أن الزيادة فِيْ تكاليف الجملة قد فاجأت صانعي السياسات، ولهذا السبب تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة Éelectricité de France (EDF) من أجل إصلاحات أخرى.

وأضاف لومير، الجمعة “إذا لم نتوصل إلَّى حل فِيْ الأيام المقبلة، فإن الفرنسيين سيشهدون زيادة تتراوح بين 35٪ و 40٪ فِيْ فواتير الكهرباء”.

وتابع وزير المالية الفرنسي قائلاً “إنها حالة طارئة تمامًا لأن ارتفاع أسعار الكهرباء غير مستدام للعائلات أو الشركات”.

قال محللون فِيْ بنك جولدمان ساكس إن أسعار الغاز الطبيعي فِيْ أوروبا قد ترتفع بقوة، لتقترب من المستويات القياسية المسجلة خلال شهر أغسطس، بعد أن أوقفت روسيا الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1”.

وفقًا لتقرير صادر عَنّْ “بلومبيرج”، قال محللون فِيْ بنك الاستثمار الأمريكي، بمن فِيْهم رئيس أبحاث الطاقة، داميان كورفالين، إن قطع الغاز الروسي سيعيد إشعال حالة عدم اليقين فِيْ سوق الغاز العالمي، خاصة فِيْ فِيْ ضوء عدم الثقة بقدرة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام وإدارة مخزون الغاز لديها خلال الشتاء المقبل.

ارتفعت أسعار الغاز فِيْ نهاية أغسطس الماضي إلَّى مستويات قياسية، حيث تجاوزت أسعار العقود الآجلة القياسية مستوى 318 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، قبل أن تقلص صعودها، لتغلق عَنّْد أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي.