أزمة الطاقة.. حلول “نووية” بالأفق العالمي

وسط تصاعد أزمة الطاقة العالمية والمطالب للوصول إلَّى أهداف المناخ، عادت الطاقة النووية إلَّى الصدارة مرة أخرى كحل للطاقة، كَمْا هُو الحال فِيْ اليابان وألمانيا اليوم.

بعد 11 عامًا من كارثة فوكوشيما، التي دفعت العالم إلَّى التوقف عَنّْ الاعتماد على الطاقة النووية، عادت هذه الطاقة إلَّى الواجهة، ولم يعد الصناعيون والسياسيون الذين يدعمون استخدام الذرة يخفون تفاؤلهم.

ورشة عمل لبناء محطات نووية فِيْ اليابان

فِيْ لفتة رمزية رئيسية، تعتزم اليابان نفسها إطلاق ورشة عمل لبناء محطات جديدة، حيث أعلنت طوكيو أنها تدرس البدء فِيْ تشغيل “مفاعلات الجيل الجديد المجهزة بآليات أمان جديدة”، من أجل ضمان حيادية الكربون، ولكن أيضًا فِيْ ضوء الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الكهرباء والغاز. منذ بداية الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وتعتزم طوكيو حاليًا إعادة تشغيل بعض المواقع وإطالة فترة صلاحيتها، مما يعكس تغييرًا جذريًا فِيْ موقف دولة استمدت أقل من 4٪ من الكهرباء العام الماضي من الطاقة النووية، مقارنة بـ 30٪ قبل عام 2011 عَنّْدما كانت تشغل 54 مفاعلًا.

أصبح هذا المشروع ممكناً فِيْ ظل الظروف المواتية الحالية، فِيْ وقت يعبر فِيْه الرأي العام عَنّْ مخاوفه من أزمة طاقة وقلق من الاعتماد على واردات الغاز والنفط والفحم.

تمديد عمل المحطات النووية فِيْ ألمانيا

كَمْا غيرت دول أخرى موقفها بعد أن سلكت طريق التخلي عَنّْ الطاقة النووية ومنها بلجيكا التي تنوي تمديد عمل مفاعلين لمدة عشر سنوات.

وفِيْ ألمانيا، التي كان من المفترض أن تغلق المصانع الثلاثة المتبقية بحلول نهاية عام 2022، تم كسر المحرمات عَنّْدما أعلن وزير المناخ روبرت هابيك، عالم البيئة، منذ فبراير أنه قد يكون من “المناسب” تأجيل الإغلاق فِيْ ضوء الحرب فِيْ أوكرانيا. .

تنتظر برلين تلقي دراسات جديدة حول نظامها الكهربائي فِيْ ضوء احتياجات فصل الشتاء لاتخاذ قرارها.

لكن جيرالد نيوباور خبير الطاقة فِيْ منظمة السلام الأخضر الألمانية قال إن “التمديد النووي لا يشكل حلا لأزمة الطاقة”، مؤكدا أن مصدر الطاقة هذا محدود الفعالية لتعويض الغاز الروسي. وشدد على أن “الغاز يستخدم بشكل خاص للتدفئة وليس للكهرباء”.

لكن نيكولاس بيرغمانز، الخبير فِيْ معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، يعتقد أن “توسيع عمل المحطات يمكن أن يساعد”.

وأوضح أن “أوروبا فِيْ وضع صعب للغاية من حيث الطاقة، مع تراكَمْ عدة أزمات، بين مشكلة إمدادات الغاز الروسي والجفاف الذي حد من قدرة السدود وضعف قدرة المحطات النووية الفرنسية.، كل الوسائل مهمة “.

عاد الاهتمام بهذا القطاع مع ظهُور الحجج المناخية، حيث لا تنبعث الطاقة النووية مباشرة من ثاني أكسيد الكربون.

ولذلك زادت حصة الذرة فِيْ العديد من سيناريوهات خبراء الهِيْئة الحكومية الدولية المعَنّْية بتغير المناخ.

تطوير المنشآت النووية فِيْ مختلف دول العالم

فِيْ ضوء التوقعات باعتماد متزايد على الكهرباء فِيْ النقل والصناعة والبناء وغيرها، أعلنت عدة دول عَنّْ جهُود لتطوير منشآتها النووية، وعلى رأسها الصين التي تمتلك حاليًا أكبر عدد من المفاعلات، وكذلك بولندا، جمهُورية التشيك والهند اللتان تعتزمان تقليل اعتمادهما على الفحم.

أعلنت فرنسا وبريطانيا وحتى هُولندا عَنّْ طموحاتها فِيْ هذا الصدد، وفِيْ الولايات المتحدة، تشجع خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية هذا القطاع.

بينما توفر الطاقة النووية المستخدمة فِيْ 32 دولة 10٪ من توليد الكهرباء فِيْ العالم، فِيْ سبتمبر 2022، ولأول مرة منذ كارثة فوكوشيما، رفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعاتها لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2050 فِيْ أفضل الأحوال.

ومع ذلك، يعترف خبراء الهِيْئة الدولية بأن “الانتشار المستقبلي للطاقة النووية قد يواجه قيود التفضيلات الاجتماعية”، حيث أن هذه القضية تقسم الرأي العام بسبب مخاطر الحوادث الكارثية ومشكلة النفايات النووية التي لم يتم حلها بعد. .

لا تزال بعض الدول مثل نيوزيلندا تعارض استخدام الطاقة النووية، وقد ظهر هذا الاختلاف فِيْ الموقف فِيْ بروكسل خلال النقاش حول إدراج الطاقة النووية فِيْ قائمة الأنشطة “الخضراء”.

مشكلة أخرى هِيْ مسألة القدرة على بناء مفاعلات جديدة تكون تكلفتها ومهلة تنفِيْذها تحت السيطرة.

قال نيكولاس بيرغمانز “المواعيد النهائية للبناء طويلة. نحن نتحدث هنا عَنّْ حلول متوسطة المدى لن تحل مشكلة الضغط على الأسواق” وأنه سيتم تحقيقها بعد عام 2035، أي بعد فوات الأوان لنكون قادرين على ذلك. لحل مشكلة المناخ التي قد تستفِيْد فِيْ الوقت نفسه من “الديناميكية الصناعية”. للطاقة المتجددة.