أزمة الطاقة فِيْ أوروبا ترفع أسعار الأسمدة.. الغذاء فِيْ خطر

ارتفعت الأسعار مرة أخرى فِيْ سوق الأسمدة، بعد أن جعلت أزمة الطاقة فِيْ أوروبا تصنيع النيتروجين أكثر تكلفة، وفقًا لبلومبرج.

ارتفع سعر الغاز، وهُو نقطة الدخول الرئيسية لأسمدة الأمونيا الغنية بالنيتروجين، فِيْ أوروبا بعد أن قطعت روسيا الإمدادات عَنّْ أكبر أسواقها فِيْ أعقاب غزوها لأوكرانيا وفرض عقوبات غربية عليها.

وقد أدى ذلك إلَّى زيادة أسعار إنتاج الأسمدة، مما يهدد أسعار الغذاء العالمية.

قال أليكسيس ماكسويل، المحلل فِيْ خدمة السوق الخضراء فِيْ بلومبيرج، إن عصر الأمونيا الرخيصة هُو الآن “شيء من الماضي”.

وتنفِيْ روسيا مسؤوليتها عَنّْ ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم وتلقي باللوم على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

تخطط شركة التأمين البريطانية لويد لتأمين السفن المصدرة للحبوب من أوكرانيا، مما أثار الآمال فِيْ أن السفن ستكون قادرة على البدء فِيْ نقل المخزونات المخزونة والمحاصرة فِيْ موانئ البحر الأسود، مما قد يخفف من أزمة الغذاء التي تلوح فِيْ الأفق.

جدير بالذكر أن أوكرانيا وروسيا كانتا موردي أغذية رئيسيين حول العالم قبل أن تشن روسيا غزوها فِيْ فبراير الماضي. فِيْ أعقاب ذلك، بدأت العديد من الدول فِيْ مقاطعة البضائع الروسية بينما تعذر الوصول إلَّى البضائع الأوكرانية بسبب سيطرة روسيا على البحر الأسود.

أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إمدادات الغاز إلَّى لاتفِيْا، وهِيْ دولة من دول البلطيق وعضو فِيْ الاتحاد الأوروبي.

أعلنت شركة غازبروم، اليوم السبت، تعليق الإمدادات إلَّى لاتفِيْا لمخالفتها شروط سحب الغاز.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الجمعة، أن أسعار السلع التي استوردتها ألمانيا فِيْ يونيو الماضي ارتفعت بنسبة 29.9٪ على أساس سنوي، مشيرًا إلَّى أن هذا يمثل انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي فِيْ وتيرة الارتفاع فِيْ هذه الأسعار.

ارتفعت أسعار السلع المستوردة فِيْ ألمانيا فِيْ أبريل الماضي بنسبة 31.7 فِيْ المائة، مسجلة بذلك أقوى ارتفاع على هذه السلع منذ سبتمبر 1974، عَنّْدما ارتفعت الأسعار بشكل كبير على أثر أزمة النفط فِيْ ذلك الوقت. فِيْ مايو الماضي، كان معدل الزيادة 30.6 فِيْ المئة.

استمر الارتفاع القوي فِيْ أسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسعار واردات الطاقة الشهر الماضي بنسبة 136 فِيْ المائة على أساس سنوي. ويعود السبب الرئيسي فِيْ ذلك إلَّى الارتفاع الكبير فِيْ أسعار الغاز الطبيعي المستورد، والتي ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف سعرها قبل عام.

وارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنحو 85٪، وزادت أسعار الفحم المستورد بنحو 273٪.

حذر تقرير مشترك صادر عَنّْ منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الحبوب العالمية فِيْ المستقبل القريب، إذا أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلَّى تدهُور فِيْ البلدين. صادرات البلدان من المنتجات الزراعية.

وقالت المنظمتان إنه إذا مُنعت أوكرانيا من تصدير محصولها الزراعي، فإن أسعار الحبوب سترتفع بنسبة 19٪ مقارنة بمستواها قبل الحرب التي اندلعت فِيْ أواخر فبراير.

إذا تم خفض صادرات الحبوب الروسية إلَّى النصف، فقد ترتفع الأسعار العالمية بنسبة 34٪.