أزمة العقارات الصينية تعيد ترتيب قائمة أغنى سيدات آسيا

يبدو أن يانغ هُويان الصيني لم يكن الملياردير الآسيوي الوحيد الذي تأثر بأزمة العقارات فِيْ الصين، فقد امتدت تداعياتها إلَّى أغنى النساء فِيْ آسيا.

أعادت هذه الأزمة ترتيب قائمة أغنى النساء فِيْ آسيا. حيث لم تعد Huyan أغنى امرأة فِيْ آسيا، متفوقة على الهندية Savitri Jindal، التي تمتلك ثروة تقدر بـ 11.3 مليار دولار بفضل شركتها العملاقة “مجموعة Jindal”، التي تعمل فِيْ قطاعات تشمل المعادن وتوليد الطاقة ؛ وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات الصادر يوم الجمعة 29 يوليو 2022.

كَمْا تراجع ترتيب يانغ، متقدماً على زميلها الملياردير الصيني فان هُونغ وي، الذي تدين ثروته بشركتها للألياف الكيماوية، هِيْنجلي للبتروكيماويات.

الانحدار الدراماتيكي للصينيين “يانغ هُويان”

يعد الانخفاض فِيْ مرتبة يانغ مثيرًا للاهتمام، حيث ورثت فِيْ عام 2005 حصة والدها فِيْ شركة تطوير عقاري، لتصبح واحدة من أصغر المليارديرات على هذا الكوكب، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ظلت أغنى امرأة فِيْ آسيا، مما يعكس سرعة النمو. نمو قطاع العقارات. فِيْ الصين.

تراجعت ثروة يانغ بأكثر من النصف هذا العام، لتصل إلَّى 11 مليار دولار، مع تسارع الانخفاض هذا الأسبوع عَنّْدما قالت كانتري جاردن، أكبر شركة تطوير عقاري فِيْ الصين، إنها بحاجة إلَّى زيادة رأس المال بخصم، مما تسبب فِيْ انخفاض السهم أكثر. كانت مستوياتها منذ عام 2016. تمتلك Yang، وهِيْ حاليًا فِيْ أوائل الأربعينيات من عمرها، حوالي 60٪ من Country Garden وحصة 43٪ فِيْ وحدة خدمات الإدارة.

سافِيْتري جيندال الهندية هِيْ الأغنى فِيْ آسيا

جيندال، 72 سنة، هِيْ أغنى امرأة فِيْ الهند وعاشر أغنى شخص فِيْ البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة. أصبحت رئيسة مجلس إدارة مجموعة Jindal بعد وقت قصير من مقتل زوجها OB Jindal، مؤسس المجموعة، فِيْ حادث تحطم مروحية فِيْ عام 2005، مشيرة إلَّى أن Jindal تنتج الصلب وتعمل فِيْ مجالات الأسمنت والطاقة والبناء. البنية الاساسية.

وشهدت ثروة جيندال تقلبات حادة فِيْ السنوات الأخيرة، حيث انخفضت إلَّى 3.2 مليار دولار فِيْ أبريل 2022 مع ظهُور جائحة “كوفِيْد -19″، ثم ارتفعت إلَّى مستوى 15.6 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، بعد الحرب الروسية. فِيْ أوكرانيا أدى إلَّى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. .

الصينية Fan Hongwei تتفوق على “Yuhan”

أما بالنسبة لفان هُونغوي الصينية، البالغة من العمر 55 عامًا، فقد تراجعت ثروتها هذا العام، لكنها صمدت بشكل أفضل من بعض المليارديرات الصينيين الآخرين. يعكس هذا الوضع تنوع إمبراطورية الشركات، التي تعود أصولها إلَّى مصنع نسيج مملوك للدولة فِيْ ووجيانغ فِيْ مقاطعة جيانغسو الشرقية.

أسست فان وزوجها تشين جيان هُوا، التي كانت تعمل فِيْ المحاسبة فِيْ الأصل، مجموعة هِيْنجلي فِيْ عام 1994، ثم توسعت فِيْما بعد لتشمل البوليستر والبتروكيماويات وتكرير النفط والسياحة. وحققت المجموعة عائدات بلغت 732.3 مليار يوان (109 مليار دولار) العام الماضي. تقدر ثروة تشين الشخصية بنحو 6.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للثروة.

ومن الجدير بالذكر أن 68 امرأة صنفن ضمن قائمة “بلومبيرج” لأغنى 500 شخص فِيْ العالم، وعلى رأسهم فرانسواز بيتنكور مايرز، رئيسة شركة لوريال التي تبلغ ثروتها 75 مليار دولار. ثم تأتي جوليا كوخ التي تبلغ ثروتها حوالي 70 مليار دولار، وأليس والتون التي تبلغ ثروتها 59 مليار دولار.