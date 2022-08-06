أزمة الغذاء.. ألمانيا تغض البصر عَنّْ البيئة لزيادة إنتاج الحبوب

وسط نقص كبير فِيْ الغذاء فِيْ الأسواق العالمية، بسبب حرب أوكرانيا، تخطط الحكومة الألمانية للانحراف عَنّْ القواعد البيئية من أجل زيادة إنتاج الحبوب.

تعمل الحكومة الألمانية على تخفِيْف اللوائح البيئية للسماح للمزارعين باستخدام المزيد من أراضيهم لزراعة محاصيل الحبوب.

تخطط برلين لتعليق لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بتناوب المحاصيل لمدة عام وتتطلب ترك مساحات من الأرض غير مزروعة لإراحة التربة.

تأمل برلين أن يزيد هذا المرفق الذي يستخدم لمرة واحدة من إنتاج الغذاء.

رحبت الولايات الألمانية والمشرعون والجمعيات الزراعية باقتراح وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير فِيْ هذا الصدد.

من جهة أخرى، انتقدت منظمة “غرينبيس” البيئية وزير الزراعة الألماني، قائلة إنه استسلم لضغوط اللوبي الزراعي.

تدخل لوائح المفوضية الأوروبية حيز التنفِيْذ اعتبارًا من عام 2023 ولكن سيتم ترك سياسة تنفِيْذ اللوائح للدول الأعضاء المختلفة. نصت القواعد على أن يقوم المزارعون بتدوير المحاصيل لحماية التربة.

يحتاج أوزدمير الآن إلَّى الدول فِيْ ألمانيا للموافقة على اقتراحه، والذي ينص على تشجيع المزارعين على زراعة أكبر عدد ممكن من المحاصيل “بما يتماشى مع أهداف اقتراح اللجنة الذي يقتصر على إنتاج الغذاء” – أي الحبوب وعباد الشمس و البقول – فِيْ المناطق التي لم يتم تصنيفها على أنها أرض قاحلة. قابلة للزراعة فِيْ 2022 و 2022. وهذا يعَنّْي أن المناطق المعينة كَمْناطق للتنوع البيولوجي ستظل محمية.

وقال أوزدمير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسلح نفسه بتجويع أفقر دول العالم، حيث منعت موسكو ملايين الأطنان من الحبوب فِيْ موانئ البحر الأسود وسط حرب أوكرانيا.

تدريجيا، بدأت السفن فِيْ تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا التي تشتد الحاجة إليها فِيْ السوق العالمية – خاصة فِيْ آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

حذرت الأمم المتحدة مؤخرًا من أكبر مجاعة منذ عقود.

قال وزير الزراعة الألماني إن الزراعة فِيْ ألمانيا يمكن أن تساعد فِيْ تهدئة أسواق الحبوب من خلال الحفاظ على الإنتاج.

وفِيْ إشارة إلَّى أن الجوع يتزايد أيضًا فِيْ المناطق الأكثر تضررًا من أزمة المناخ، قال أوزدمير إنه من المهم التحقق من التدابير المتخذة لحل أزمة ما للتأكد من أنها لا تؤدي إلَّى تفاقم أزمة أخرى.