أزمة الغذاء على مائدة “العشرين”.. طالب عاجل من إندونيسيا

دعا وزير المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي يوم الجمعة إلَّى منتدى مشترك يضم وزارتي المالية والزراعة فِيْ مجموعة العشرين (G20) للتوصل إلَّى تدابير ملموسة لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي وأزمة إمدادات الأسمدة التي تلوح فِيْ الأفق.

يعد انعدام الأمن الغذائي أحد أهم القضايا على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين فِيْ بالي، حيث تحاول إندونيسيا المضيفة إيجاد أرضية مشتركة فِيْ مجموعة تواجه مشاكل مثل حرب أوكرانيا والضغوط الاقتصادية المتزايدة من ارتفاع التضخم.

وقالت سري مولياني إن العالم يواجه أزمة جوع عالمية تلوح فِيْ الأفق بسبب الحرب وقيود الصادرات والآثار المستمرة للوباء.

وأضافت أن خطر حدوث أزمة فِيْ توريد الأسمدة قد يؤدي إلَّى تفاقم أزمة الغذاء حتى عام 2023 وما بعده.

تم تنظيم اجتماعات مشتركة مماثلة لوزارتي المالية والصحة العام الماضي لمعالجة قضايا مثل التوزيع غير المتكافئ للقاحات COVID-19.

“لقد نجحت مجموعة العشرين فِيْ القيام بذلك من أجل التمويل والصحة … ونأمل أن يتم إنشاء نفس الشيء أيضًا من خلال تعزيز قدرتنا على التحرك ليس فقط من أجل التمويل، ولكن الأهم من ذلك لتنسيق السياسات عبر البلدان وبدعم من المنظمات الدولية قال سري مولياني.

وفِيْ نفس الاجتماع، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعضاء مجموعة العشرين إلَّى زيادة إنفاقهم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الحالية.

قالت يلين إن الأسر الفقيرة فِيْ أفقر البلدان هِيْ الأكثر تضررا بشكل مباشر، مما يؤدي إلَّى التخلف وتقويض الجهُود المبذولة للقضاء على الفقر.

وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يستخدم الغذاء كسلاح فِيْ الحرب”. وأشارت إلَّى “تدمير المنشآت الزراعية، وسرقة الحبوب والمعدات الزراعية، وحصار موانئ البحر الأسود”.

تسببت الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ ارتفاع أسعار الحبوب وزيت الطهِيْ والوقود والأسمدة.

أوقفت الحرب الصادرات، وقطعت السبل بعشرات السفن فِيْ الموانئ، وتركت حوالي 20 مليون طن من الحبوب عالقة فِيْ صوامع أوديسا.

خلال المناقشات، قالت نجوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إن هناك مخاوف من تحويل الإمدادات الغذائية بعيدًا عَنّْ الدول الفقيرة وتوجيهها إلَّى الدول الغنية “لتكرار ما حدث مع لقاحات Covid-19”.