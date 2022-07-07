أزمة القمح العالمية تتفاقم.. الهند تفرض قيودا على “الطحين”

فِيْ إشعار نُشر يوم الخميس، عدلت الحكومة الهندية سياستها الخاصة بتصدير دقيق القمح.

فِيْ إشعار نُشر يوم الخميس، طلبت الحكومة الهندية من التجار الحصول على إذن قبل التصدير.

حظرت نيودلهِيْ صادرات القمح فِيْ منتصف مايو بعد موجة الحر الشديدة التي أدت إلَّى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية إلَّى مستوى قياسي.

بعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة، التي تواجه صعوبة فِيْ تأمين إمدادات القمح بأسعار أقل من الموردين الآخرين.

وقالت الحكومة إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفِيْذ فِيْ 12 يوليو تموز.

وكانت الهند قد قررت فرض قيود على تصدير السكر، وسط ارتفاع الأسعار، كإجراء احترازي لحماية إمداداتها الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة الحمائية الجديدة بعد حظر مبيعات القمح فِيْ الهند منذ أكثر من أسبوع بقليل.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، أن الحكومة حددت سقفاً لصادرات السكر عَنّْد 10 ملايين طن عَنّْ عام السوق الذي ينتهِيْ فِيْ سبتمبر.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عَنّْ هُويته لأن المعلومات غير معلنة، أن الإجراء يهدف إلَّى ضمان وجود مخزونات كافِيْة قبل بدء موسم السكر الجديد فِيْ أكتوبر.

يشار إلَّى أن الهند كانت ثاني أكبر دولة مصدرة للسكر فِيْ العالم بعد البرازيل العام الماضي، وتعد بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا من بين أكبر مستوردي السكر الهندي.