أزمة المولد.. ردود أفعال نارية من الاتحاد والأهلي بعد كشف الحَقيْقَة

يبدو أن تصريحات جراح الظفِيْري وكيل الأعمال الدولي وفهد المولد النجم الشاب وعبد الرحمن غريب جناح النصر وضعته فِيْ مرمى النيران فِيْ مواجهة الاتحاد والأوه الجماهِيْر. .

أدلى جراح الظفِيْري بتصريحات شديدة، خلال حواره مع الإعلامي تركي العجمة، على برنامج “كورة روتانا”، معترفا بأنه ساعد اللاعب عبد الرحمن غريب على الرحيل عَنّْ الأهلي، وأكد فِيْ الوقت ذاته أن كانت إدارة أنمار الهِيْلي ضرورية للحفاظ على فهد المولد نجل النادي الغربي.

وقال وكيل اللاعبين فِيْ تصريحات متلفزة “أنا من أقنعت عبد الرحمن غريب بمغادرة الأهلي بعد هبوط الفريق إلَّى الدرجة الأولى بالدوري الأصفر”.

وعَنّْد خروج فهد من قلعة العميد، أعرب الظفِيْري عَنّْ حزنه لتجاهل إدارة الاتحاد للاعبه، قائلاً “المولد أراد الاستمرار مع نادي الاتحاد، لكنه وجد اللامبالاة المطلقة، من وتلقى من أجلهما عرضين، أحدهما قبل إيقافه، والآخر بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، وكان العرض الثاني أقل بنسبة 80٪ من قيمة العرض الأول.

تصريحات جراح الظفِيْري استقطبت الرأي العام ضده، ولأول مرة جعل وكيل اللاعبين يتفقون مع جماهِيْر الأهلي والاتحاد ضد وكيل اللاعبين، واصفا تصريحاته بـ “المتناقضة”.

وصلت ردود فعل الجماهِيْر إلَّى تصريحات جراح الظفِيْري حول خروج غريب والمولد من الأهلي والاتحاد، كَمْا فِيْ الصور التالية.