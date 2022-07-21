أزمة بريطانيا تتفاقم.. التضخم يهاجم الميزانية والعجز يتسع

أظهرت بيانات يوم الخميس أن ارتفاع تكاليف الديون بسبب تضاعف التضخم فِيْ الشهر السابق يضاف إلَّى عجز الميزانية البريطانية فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وقال مكتب الاحصاء الوطني ان صافِيْ اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة ارتفع الى 22.879 مليار جنيه (27.4 مليار دولار) الشهر الماضي من 12.560 مليار جنيه فِيْ مايو.

وكان استطلاع لرويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلَّى عجز 23 مليار جنيه.

وأظهرت الأرقام أن فوائد الديون بلغت 19.4 مليار جنيه فِيْ يونيو وحده، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان القفزة فِيْ تكاليف الديون عكست زيادة حادة فِيْ ابريل فِيْ مؤشر اسعار التجزئة الذي يقيس التضخم.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023، التي بدأت فِيْ أبريل، اقترضت بريطانيا 55.4 مليار جنيه إسترليني.

فِيْ حين أن هذا أقل بمقدار 5.7 مليار جنيه إسترليني عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه يزيد بحوالي 3.6 مليار جنيه إسترليني عَنّْ التوقعات الصادرة فِيْ مارس من قبل مكتب مسؤولية الميزانية.