أزمة تشريعات فِيْ أوروبا حول الطاقة الخضراء تعمق مشكلة الطاقة

اعتبر الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة النووية من المصادر الخضراء.

فِيْ أوروبا التي تشهد أزمة نقص فِيْ طاقة الغاز والكهرباء، تواجه اليوم أزمة جديدة تتعلق بالتشريعات القانونية من قبل القانونيين فِيْما يتعلق باعتبار الطاقة النووية والغاز طاقة خضراء.

بدأت الأزمة يوم الأحد، عَنّْدما أعلنت منظمة Greenpeace ومجموعة منفصلة من الهِيْئات البيئية، بما فِيْ ذلك Client Earth و World Wildlife Fund، أنهم طلبوا ة قانونية للقرار الذي يطبق ملصقات “خضراء مزيفة” لا تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ.

تم وضع التصنيفات فِيْ ما يسمى بتصنيف الاتحاد الأوروبي فِيْ عام 2022، للمساعدة فِيْ دفع الكتلة نحو هدفها المتمثل فِيْ الوصول إلَّى صافِيْ انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

بعبارة أخرى، اعتبر الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة النووية من المصادر الخضراء، وأحد أدوات الانتقال إلَّى صافِيْ الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

ولم يدرج التكتل الغاز والنووي فِيْ تشريعاته الأصلية بشأن تطوير نظام التصنيف المالي، وقرر إضافتهما فِيْ يناير الماضي بعد مشاورات.

التحدي الذي تواجهه مجموعة من المنظمات القانونية والبيئية، بما فِيْ ذلك Client Earth، يتعلق فقط بالعلامة الخضراء للغاز، “وقود أحفوري قوي يهدد أمن الطاقة الأوروبي وقد أدى إلَّى ارتفاع أسعار الطاقة فِيْ جميع أنحاء أوروبا”.

أشارت منظمة السلام الأخضر إلَّى المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية فِيْ معارضة إدراجها ؛ وقالت “الغاز الطبيعي سبب رئيسي للفوضى المناخية والاقتصادية، بينما لا يوجد حتى الآن حل لمشكلة النفايات المشعة النووية وخطر وقوع حوادث نووية أمر بالغ الأهمية بحيث لا يمكن تجاهله”.

طلبت المجموعتان من اللجنة إعادة النظر رسميًا فِيْ قرارها، والذي يستغرق ما بين 16 و 22 أسبوعًا ؛ إذا لم يوافق، قالوا إنهم سيرفعون القضية إلَّى محكَمْة العدل الأوروبية.

تم تقديم الحجج القانونية على أساس أن اللجنة لم تأخذ فِيْ الاعتبار مشورة الخبراء التي تم تقديمها، والتي أعطت رأيًا سلبيًا للاقتراح، وأن القانون لم يتبع علوم المناخ الأساسية.

بينما تعتبر المفوضية الأوروبية أن الغاز والأنشطة المتعلقة بالأنشطة النووية لا يمكن اعتبارها “خضراء” إلا إذا استوفت معايير معينة ؛ أي أنه يجب استخدامه فقط كوسيلة للانتقال بعيدًا عَنّْ أنواع الوقود الأحفوري الأخرى مثل الفحم والنفط، ويجب أن تعمل مشاريع الغاز فقط مع انبعاثات محدودة وإمكانية التحول إلَّى الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

وقضت بأن الطاقة النووية قد لا يتم تمويلها، ما لم تلتزم بمعايير معينة للتخلص من النفايات المشعة، ولكن سيتم تدمير النفايات المشعة فِيْ أي مكان فِيْ العالم، مما يجعل التهديد مستمرًا.

أصبح الجدل أكثر سخونة خلال أزمة الطاقة التي أشعلتها سيطرة روسيا على صادرات الغاز رداً على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

ضخت الحكومات الوطنية فِيْ جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو فِيْ العثور على إمدادات وقود أخرى، وفتح مصانع الغاز الطبيعي المسال، وفِيْ بعض الحالات إطالة عمر المحطات النووية.

كان للنواب فِيْ البرلمان الأوروبي القول الفصل فِيْ إدراج الغاز والنووي فِيْ التصنيف فِيْ يوليو الماضي، لكنهم فشلوا فِيْ منع ذلك بهامش 75 صوتًا.

كَمْا يضغط أعضاء البرلمان الأوروبي من الجناحين الأخضر واليساري على البرلمان لاتخاذ إجراءات قانونية، لكن من المرجح أن تكون العملية أكثر صعوبة لأنها ستحتاج إلَّى موافقة الأغلبية البرلمانية، وهُو أمر غير مرجح.

تستعد النمسا ولوكسمبورغ أيضًا لاتخاذ إجراءات قانونية للطعَنّْ فِيْ إدراج الاستثمارات النووية فِيْ التصنيف ؛ قاد هذا العمل النمسا، التي لها تاريخ من الشكوك حول الطاقة النووية. يجب تقديم هذه القضية فِيْ أوائل أكتوبر.

دفع الجدل حول التصنيف البيئي اللجنة إلَّى تأخير “التصنيف الاجتماعي” المخطط له، والذي يهدف إلَّى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع “مفِيْدة اجتماعيًا”.

كَمْا دفع الخبراء من خمس مجموعات بيئية ومستهلكين لمغادرة المجموعة الاستشارية الفنية للاتحاد الأوروبي بشأن التمويل المستدام هذا الأسبوع.