أزمة تشل صناعة السيارات فِيْ روسيا.. الإنتاج يهُوي 97%

انخفض إنتاج السيارات فِيْ روسيا إلَّى مستوى قياسي الشهر الماضي، بسبب النقص العالمي فِيْ السيارات ونزوح الشركات المصنعة العالمية من موسكو بسبب العقوبات.

انخفض الإنتاج بنسبة 97٪ على أساس سنوي فِيْ مايو إلَّى 3720 سيارة فقط، مع العلم أن صناعة السيارات فِيْ روسيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي والمعدات.

وأكدت شركة صناعة السيارات الفرنسية “رينو” فِيْ أواخر مارس / آذار أنها علقت أنشطة مصنعها فِيْ موسكو، وتقوم بتقييم الخيارات المحتملة فِيْما يتعلق بحصتها فِيْ فرعها الروسي أفتوفاز.

من ناحية أخرى، أفاد تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن أكبر مصنعي الرقائق فِيْ العالم أوقفوا أعمالهم فِيْ روسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، مثل منتجات شركات مثل “إنتل” و “سامسونج”. “و” Qualcomm “لم تعد متوفرة فِيْ روسيا. الأسواق الروسية بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا ضوابط على الصادرات لروسيا، أصبح من الصعب الحصول على شرائح إلكترونية ذكية للمستوردين الروس.