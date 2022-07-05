أزمة تواجه الزمالك في ملف ضم بديل طارق حامد

كشف الصحفي محمد شبانة، عن أزمة يمر بها نادي الزمالك في مفاوضات تعيين بديل لطارق حامد، لاعب كرة القدم الأول بالنادي.

يبحث نادي الزمالك عن لاعب جديد خلفا لطارق حامد الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز يرفض رحيل نبيل عماد دونجا، ولن يتخلى عن خدماته إلا إذا تعاقد مع لاعب جديد.

وأوضح أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مع يحيى جبران لاعب الوداد المغربي الذي سيغادر فريقه الموسم المقبل.

وأكد شبانة أن دونجا يريد الانتقال إلى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب بشكل أساسي في اللعب.

وأشار شبانة إلى أن لاعب بيراميدز أبلغ مسؤولي الزمالك بالموافقة على الانضمام للقلعة البيضاء وطالبهم بإغلاق الصفقة مع النادي السماوي.

وأضاف “إدارة الزمالك وضعت استراتيجية بديلة وهي اللجوء إلى الاتفاقات المتبادلة لحل اتفاق دونجا”.

وختم “صفقات المبادلة ستعرض على بعض المقترضين لشركة بيراميدز الاختيار بينهم، بالإضافة إلى دفع رسوم”.