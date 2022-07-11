أزمة تويتر وماسك.. ضربة قوية “لسهم” الشركة

تكبد موقع تويتر خسائر كبيرة بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلغاء صفقة شراء شركة التواصل الاجتماعي الشهِيْرة.

وأصبح سهم تويتر الضحية الأكبر للصفقة الاقتصادية التي وصفها الاقتصاديون بالجنون والفشل.

انخفض سهم تويتر بنسبة 8٪ فِيْ أول جلسة تداول بعد قرار الملياردير إيلون ماسك إلغاء صفقة شراء المنصة، والتي تم الإعلان عَنّْها بعد إغلاق وول ستريت يوم الجمعة.

تستعد منصة التواصل الاجتماعي لمقاضاة Elon Musk بعد أن تراجع عَنّْ صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وانخفض سهم تويتر إلَّى نحو 33.80 دولارًا، وبلغت قيمته السوقية 25.8 مليار دولار، فاقدًا أكثر من 40٪ من المبلغ الذي وافق ماسك على دفعه للاستحواذ على الشركة وتحويلها إلَّى ملكية خاصة بسعر 54.20 دولارًا للسهم الواحد.

تراجعت أسهم الشركة منذ يوم الجمعة بعد أن كشف ماسك فِيْ ملف إلَّى لجنة الأوراق المالية والبورصات عَنّْ رغبته فِيْ الابتعاد عَنّْ الصفقة – متهماً تويتر بالفشل فِيْ توفِيْر البيانات التي تحتاجها لتحديد عدد حسابات الروبوتات والبريد العشوائي على منصتها.

ومع ذلك، يخطط تويتر لفرض الصفقة من خلال مقاضاة ماسك فِيْ محكَمْة ديلاوير، الولاية التي تأسست فِيْها الشركة.

لم يصدر ماسك بيانًا مباشرًا حول خطته للخروج من الصفقة ووعد تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضدها.

لكن الملياردير غرد على تويتر حول الأمر فِيْ وقت متأخر من ليلة الأحد، مشيرًا إلَّى أن أي دعوى قضائية ضده ستجبر تويتر على الكشف عَنّْ عدد الروبوتات على منصتها – تفاصيل يقول إن تويتر لم يكشفها له. وكتب ماسك على تويتر “قالوا إنني لا أستطيع شراء تويتر، ثم رفضوا الكشف عَنّْ معلومات الروبوت، والآن يريدون إجباري على شرائه فِيْ المحكَمْة، حيث سيتعين عليهم الكشف عَنّْ هذه المعلومات”.

ذكرت بلومبرج، نقلاً عَنّْ مصادر لم تسمها، أن تويتر استأجرت شركات محاماة Wachtell و Lipton و Rosen & Katz للمساعدة فِيْ الإجراءات القانونية المخطط لها ضد Musk.

يضيف التقرير أن WLRK عمل كَمْستشار قانوني لماسك فِيْ عام 2022 عَنّْدما أعلن عَنّْ خطة لجعل Tesla خاصة، ولم تتم هذه الصفقة أيضًا، مما دفع لجنة الأوراق المالية والبورصات إلَّى فرض غرامات بقيمة 20 مليون دولار على كل من Musk و Tesla لتسويتها. رسوم الاحتيال.

مارتن ليبتون، الشريك المؤسس لشركة WLRK، هُو المبتكر الأصلي لخطة حقوق المساهمين “الحبة السامة” المصممة لحماية الشركات من عمليات الاستحواذ العدائية. كانت خطة حبوب منع الحمل السامة إحدى الخطط التي فكرت Twitter فِيْ استخدامها قبل الموافقة على عرض Musk.

وقال ماسك يوم الجمعة لتويتر إنه “ألغى” صفقة الاستحواذ على الشركة البالغة 44 مليار دولار واتهمها بخرق “أحكام متعددة” لاتفاقية الشراء من خلال عدم تزويد ماسك بمعلومات كافِيْة.

قال محامي ماسك، مايك رينجلر، إنه لم يتم تزويده بمعلومات كافِيْة فِيْما يتعلق بعدد الروبوتات أو حسابات البريد العشوائي على منصة التواصل الاجتماعي.

شكك العديد من المراقبين فِيْ ادعاء Musk بشأن هذه المسألة، مشيرين إلَّى أن Twitter يكشف علنًا عَنّْ هذه المعلومات فِيْ جميع الإفصاحات التنظيمية.

كتب الباحث مات ليفِيْن، فِيْ بلومبرج، أن محاولة Musk شراء Twitter كانت مجرد محاولة لإثارة بعض الدراما وليس لديه أي نية لشراء الشركة بالفعل، وفقًا لفوربس.

وأشار آخرون إلَّى أن تحفظ ماسك يرجع على الأرجح إلَّى التراجع الأخير فِيْ أسهم التكنولوجيا، مما يعَنّْي أنه سينتهِيْ به الأمر إلَّى دفع مبالغ زائدة للشركة بشكل كبير.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه سيكون من الصعب على ماسك التهرب قانونيًا من مثل هذه الصفقة كَمْا هُو الحال فِيْ محكَمْة ديلاوير، حيث يقع عبء الإثبات على عاتق الطرف المستحوذ الذي يحاول إلغاء الصفقة.