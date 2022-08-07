أزمة جديدة تواجه اتحاد جدة بعد منعه من القيد

اتحاد جدة

كشفت تقارير إعلامية، الأحد، أن نادي الاتحاد السعودي يواجه أزمة جديدة بعد منعه من التسجيل.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد فرضت عقوبة على اتحاد جدة تتمثل في حرمان النادي من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بغرامة قدرها 500 ألف ريال.

كما تم إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

وإيقاف المدير التنفيذي حامد البلوي، لمدة 6 أشهر، بغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف المدير مشعل السعيد، لمدة 3 أشهر.

وبحسب صحيفة الكاس، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فرض عقوبة على لاعب اتحاد جدة مهند الشنقيطي، ورئيسه التنفيذي حميد البلعاوي.

وأشار إلى أن سبب العقوبة هو غياب الشنقيطي عن تركيز المنتخب الأولمبي السعودي قبل كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي توج المنتخب السعودي بها لأول مرة في تاريخه.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي اتحاد جدة أبلغوا إدارة المنتخب السعودي أن الشنقيطي مصاب ويحتاج للعلاج.

وسلط الضوء على نفي الهيئة الطبية للمنتخب السعودي إصابة اللاعب، وطالبت لجنة المحترفين بتقارير رسمية من اتحاد جدة تفيد بإصابة اللاعب.

وختم “اللجنة المهنية أجرت تحقيقا مع اللاعب مهند الشنقيطي، حيث كشف عدم اصابته، وكذا تفاصيل أخرى خلال جلسة التحقيق”.