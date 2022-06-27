أزمة جديدة في اتحاد الكرة بسبب مستحقات الحكام

اندلعت أزمة جديدة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بسبب تأخر مدفوعات حكام الدوري المصري الممتاز.

وقال الوسيط محمد شبانة، في تصريحات متلفزة في برنامجه “Box to Boo Kiss”، الذي بثته قناة ETC الفضائية، إن العديد من حكام الدوري الممتاز هذا الموسم تقدموا بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، بعد التأخير. في صرف حصصهم لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح محمد شبانة أن أحد حكام الدوري هو الذي قاد حملة زملائه في الفريق للتوقيع على الشكوى، حيث حصل الحكام على عدة وعود من عصام عبد الفتاح بدفع أتعابه، لكنه لم يفِ بها.

وأكد محمد شبانة أن حكام الدوري الممتاز أصروا على تقديم شكوى لوضع اتحاد الكرة في صدارة مسؤولياته والضغط على مسؤولي جباليا للوفاء بالالتزامات المالية للحكام.