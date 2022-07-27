أزمة جديدة في الأهلي بسبب تاو وميكيسوني..طالع التفاصيل

أكد الصحفي أحمد شوبرت أن الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي بيرسي تاو تلقيا عروضا في الأيام الأخيرة لمغادرة ريد كاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبرت في تصريحات متلفزة “هناك عروض لبيرسي تاو ومشيوني لكن الثنائي يفضل الاستمرار مع الأهلي”.

في الفترة المقبلة يطمح النادي الأهلي لرحيل العديد من لاعبيه الأجانب، بعد أن ظهر بعضهم بمستوى منخفض حتى الآن، وعلى رأسهم الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

يفضل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الأهلي، التوقيع على ثنائي أجنبي آخر كبديل في السوق الصيفي المقبل، القادرين على إحداث فرق مع العبقرية الحمراء الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، أكد شوبرت أن الأهلي سيدعم صفوفه في ميركاتو الصيف المقبل بخمس أو ست صفقات على أبعد تقدير.

وأضاف شوبرت في تصريحاته أن الأهلي نجح في إبرام 3 صفقات حتى الآن، بينها صفقة خارجية وصفقتان بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين لا يشملون حارس المرمى، والتعزيزات في الخط الهجومي.

وأوضح شوبرت أن انتقالاتي الدوري المصري ليس لها عواقب أو مشاكل، مؤكدًا أن اللاعب الأجنبي سيكون مفاجأة للجميع ولديه إمكانات كبيرة.

وأكد شوبرت في تصريحاته أن الأهلي لديه عمليتان أو ثلاث عمليات متبقية في السوق الصيفي المقبل، موضحا أن العمليات تمت بموافقة البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب الفريق الأحمر.